viernes 17 de octubre 2025

Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

La meta es establecer un sistema eficiente para organismos de emergencia, incluyendo hospitales y fuerzas de seguridad en el Paso de Agua Negra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, acaba de lanzar una Licitación Pública con el objetivo de implementar un sistema de comunicación eficiente en el Paso Internacional Agua Negra. Esta adquisición es clave de cara a mejorar los servicios en esta cada vez más transitada vía de comunicación con Chile.

La iniciativa busca dotar al área del Paso Internacional de Agua Negra y sus alrededores de un sistema de comunicación sólido, continuo y eficiente. El objetivo principal es que este sistema pueda ser utilizado por organismos públicos de emergencia clave, incluyendo el Hospital de Rodeo, Gendarmería Nacional, y Bomberos de la Policía de San Juan, tras un análisis técnico integral realizado por personal especializado.

Se trata de una inversión financiada íntegramente con fondos provinciales. El presupuesto para esta contratación asciende a la suma de $55.100.000, según detalla el documento que firma el titular de la Secretaría, Enrique Delgado.

Equipamiento clave

El objeto de la licitación es la "Adquisición de Insumos, Equipos y Aparatos Técnicos para implementar un Sistema de Comunicación en el Paso Internacional Agua Negra". Entre los principales equipos y elementos que se busca adquirir se destacan:

• Repetidoras: Se buscan comprar tres unidades de Repetidoras tipo DEM 400 espalda contra espalda analógica.

• Duplexores: Se incluye la adquisición de dos Duplexores 50 W VHF.

• Antenas y Formaciones: El pliego solicita tres Formaciones de 4 dipolos soldados con soporte de VHF y una antena direccional de 5 elementos para VHF.

• Infraestructura y Conectividad: Se adquirirán dos gabinetes estancos metálicos, 200 metros de cable de acero de 3mm, 200 metros de cable coaxil, y diversos conectores, entre otros insumos técnicos.

Para este verano

La fecha clave es el próximo 20 de octubre, cuando se sabrá qué empresas buscan proveer al Estado de estos elementos. Luego se analizarán las propuestas y se tomará la decisión.

Respecto a la ejecución, una vez que se notifique al adjudicatario, el plazo de entrega de los bienes es de 10 días corridos. La selección de los oferentes se hará por renglones individuales, priorizando la oferta más conveniente para cada ítem. Los oferentes deben presentar sus propuestas exclusivamente en la Oficina de Compras y Licitaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, ubicada en el Centro Cívico de San Juan.

Se espera que el nuevo sistema de comunicación esté operativo para la próxima temporada estival. Si bien la fecha de arranque del Paso de Agua Negra es una decisión binacional que aún no ha sido confirmada, la expectativa es que la infraestructura esté lista lo antes posible. Tradicionalmente, la apertura del paso internacional suele ocurrir en el mes de noviembre.

