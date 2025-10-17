viernes 17 de octubre 2025

Preocupación

Alarma en un colegio de San Juan: denuncian que un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido

El pedido surgió luego de que un alumno asistiera armado, generando temor entre estudiantes y docentes. “Un arma, aunque sea de aire comprimido, puede provocar daños severos o permanentes”, remarcaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un grupo de madres y padres de los estudiantes de sexto año del Colegio María Auxiliadora elevó una carta a la Dirección del establecimiento para expresar su profunda inquietud ante un episodio considerado de suma gravedad ocurrido recientemente dentro de la institución.

De acuerdo con el relato de los tutores, un alumno habría ingresado al colegio con un arma de aire comprimido, lo que representó un peligro real para la seguridad de sus compañeros, del personal docente y no docente.

En la nota, las familias remarcaron que “Un arma, aunque sea de aire comprimido, puede provocar daños severos o permanentes”, subrayando la seriedad del hecho.

Si bien reconocen que la escuela actuó conforme a los protocolos que marca el Ministerio de Educación, los padres consideran que las medidas tomadas fueron insuficientes ante la gravedad del episodio y el impacto emocional que dejó en los estudiantes.

Asimismo, expresaron su malestar por la falta de información concreta sobre las acciones preventivas que se implementarán para evitar que algo similar vuelva a suceder. También indicaron que muchos chicos continúan con miedo y se sienten inseguros frente a la posible reincorporación del alumno involucrado.

Por este motivo, solicitaron que se refuercen las medidas de seguridad y se evalúe cuidadosamente la situación del estudiante, priorizando la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Finalmente, los padres y madres firmantes manifestaron su confianza en que tanto la institución como el Ministerio de Educación actuarán con responsabilidad y rapidez, garantizando un entorno escolar seguro y libre de amenazas.

La carta de un grupo de padres a los directivos del Colegio María Auxiliadora

image
image

