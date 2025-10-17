viernes 17 de octubre 2025

Importante

Hay más de 300 DNI en el Registro Civil de San Juan: cómo retirarlos

En la previa de las elecciones, el Ministerio de Gobierno ofreció la información sobre los DNI que están disponibles en la sede central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo retirar los DNI que quedan en el Registro Civil.

Cómo retirar los DNI que quedan en el Registro Civil.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, informó que, a casi una semana de las elecciones legislativas, más de 300 Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se encuentran disponibles para ser retirados en la sede central. Los ejemplares corresponden a gestiones realizadas durante los años 2024 y 2025.

En ese contexto, desde el organismo solicitaron a quienes aún no retiraron su DNI se acerquen a la Sede Central con el comprobante del trámite correspondiente para completar la entrega. En el caso de los DNI de menores, la madre o el padre podrán retirarlo presentando el comprobante del trámite.

Se recuerda que, por disposición del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), los documentos solo permanecen un año en las oficinas. Transcurrido ese plazo, los ejemplares son devueltos y destruidos.

Actualmente, el trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés cuesta $18.500. Todos los pagos se realizan exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Para solicitar turno ingresar al sitio web oficial aquí o a través de whatsapp al número 264 459-2201

Temas
