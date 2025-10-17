viernes 17 de octubre 2025

Atención viajeros

Trabajan en la reparación de un tramo clave de Ruta Nacional 141 en San Juan y piden precaución

Desde la Dirección Nacional de Vialidad dieron a conocer detalles de la obra y pidieron a los conductores tener cuidado al circular por la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Trabajan en la reparación de la Ruta Nacional 141 y piden precaución a los conductores.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad informaron este viernes que, se está realizando una serie de obras en un tramo clave de Ruta Nacional 141, en San Juan, por lo que pidieron precaución a quienes circulen por la zona.

Según indicaron desde el 9° Distrito San Juan de Vialidad "se están llevando a cabo importantes trabajos de fresado en la Ruta Nacional N° 141, específicamente entre los kilómetros 80 y 90", ubicado en Caucete, cerca del límite con La Rioja.

"Estas tareas, que forman parte del plan de mantenimiento de la traza, tienen como objetivo corregir deformaciones en la calzada y eliminar irregularidades que afectan la circulación. El fresado es una etapa clave previa a la repavimentación con nueva carpeta asfáltica, lo que permitirá mejorar notablemente la seguridad y comodidad para los usuarios de esta vía", aseguraron.

Las labores son ejecutadas por personal de la empresa contratista en conjunto con equipos de Vialidad Nacional, y se desarrollan de forma continua, incluso durante los fines de semana, para aprovechar las condiciones climáticas favorables. Se estima que los trabajos se extenderán durante todo el mes.

Mientras se avanza con las tareas, la circulación se mantiene habilitada en media calzada, con señalización preventiva y presencia constante de banderilleros.

"Desde Vialidad Nacional se solicita a los conductores de camiones, colectivos y vehículos particulares transitar con precaución, respetar las indicaciones del personal en obra y colaborar para que los trabajos puedan avanzar con mayor rapidez y seguridad", solicitaron.

