El meticuloso operativo en el Parque Sarmiento para reducir riesgos de incendio

En los últimos días, la Secretaría de Ambiente de la provincia inició un operativo sin precedentes en el Parque Presidente Sarmiento, para evitar incendios, previo al inicio de la temporada crítica de siniestros. Las tareas se concentraron en el sector oeste, sobre calle Las Moras, donde se extiende más de un kilómetro de malla perimetral que durante años acumuló material vegetal seco.

El trabajo incluyó el despeje de la margen de la calle y del interior del área protegida, generando un corredor limpio que permite reducir la presencia de combustible vegetal. Esta medida preventiva cobra especial relevancia en los meses de mayor riesgo, cuando el viento Zonda aumenta las probabilidades de incendios.

image

"La importancia de estas acciones se vincula directamente con los antecedentes del parque, que ya sufrió incendios de grandes magnitudes. Mantener despejados los sectores más expuestos es fundamental para proteger la biodiversidad, evitar la expansión del fuego y preservar uno de los pulmones verdes más importantes de la provincia", manifestaron desde el organismo.

image

El trabajo también se concretó en el interior del Parque, más específicamente en callejones donde se trabajó en limpieza y desmalezado, de esta manera los caminos internos cumplen además la función de cortafuegos, permitiendo de este modo que, en caso de incendio en algún sector, se pueda controlar de manera más rápida y eficiente minimizando riegos de expansión.

image

A estas tareas preventivas, los agentes de conservación del lugar se encuentran realizando, de manera permanente una serie de capacitaciones sobre manejo de fuego, impartidas por bomberos de la provincia.