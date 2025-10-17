viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ambiente

El meticuloso operativo en el Parque Sarmiento para reducir riesgos de incendio

En los últimos días se realizó en el límite oeste del área protegida, la tarea clave para evitar la propagación de focos ígneos en la temporada más crítica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizan un operativo especial en el Parque Sarmiento para evitar incendios.

Realizan un operativo especial en el Parque Sarmiento para evitar incendios.

En los últimos días, la Secretaría de Ambiente de la provincia inició un operativo sin precedentes en el Parque Presidente Sarmiento, para evitar incendios, previo al inicio de la temporada crítica de siniestros. Las tareas se concentraron en el sector oeste, sobre calle Las Moras, donde se extiende más de un kilómetro de malla perimetral que durante años acumuló material vegetal seco.

Lee además
Cómo retirar los DNI que quedan en el Registro Civil.
Importante

Hay más de 300 DNI en el Registro Civil de San Juan: cómo retirarlos
Trabajan en la reparación de la Ruta Nacional 141 y piden precaución a los conductores.
Atención viajeros

Trabajan en la reparación de un tramo clave de Ruta Nacional 141 en San Juan y piden precaución

El trabajo incluyó el despeje de la margen de la calle y del interior del área protegida, generando un corredor limpio que permite reducir la presencia de combustible vegetal. Esta medida preventiva cobra especial relevancia en los meses de mayor riesgo, cuando el viento Zonda aumenta las probabilidades de incendios.

image

"La importancia de estas acciones se vincula directamente con los antecedentes del parque, que ya sufrió incendios de grandes magnitudes. Mantener despejados los sectores más expuestos es fundamental para proteger la biodiversidad, evitar la expansión del fuego y preservar uno de los pulmones verdes más importantes de la provincia", manifestaron desde el organismo.

image

El trabajo también se concretó en el interior del Parque, más específicamente en callejones donde se trabajó en limpieza y desmalezado, de esta manera los caminos internos cumplen además la función de cortafuegos, permitiendo de este modo que, en caso de incendio en algún sector, se pueda controlar de manera más rápida y eficiente minimizando riegos de expansión.

image

A estas tareas preventivas, los agentes de conservación del lugar se encuentran realizando, de manera permanente una serie de capacitaciones sobre manejo de fuego, impartidas por bomberos de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Alarma en un colegio de San Juan: denuncian que un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio

Una institución radiofónica: Jorge Darío Bence celebra 60 años con su inigualable Alero Huarpe

¡Se vienen los exámenes! Mirá en qué sedes sanjuaninas dictan clases de apoyo escolar gratuitas

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Música, arte, teatro y ferias en el fin de semana del Día de la Madre en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿se viene otro ventarron? como estara el tiempo este viernes en san juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Te Puede Interesar

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo video
Hito en salud

El aceite de cannabis sanjuanino sale a la venta: cuándo estará en farmacias y quiénes pueden comprarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos
Rawson

Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos

Imagen ilustrativa
Preocupación

Alarma en un colegio de San Juan: denuncian que un estudiante ingresó con un arma de aire comprimido

Que no te roben el corazon ni el auto, el novedoso cartel que asoma en la Avenida del Mar, en La Serena.
Tiempo en Chile

Más patrullas, coordinación y prevención; el plan de La Serena para cuidar a los turistas de San Juan este verano

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales
Informe especial

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales