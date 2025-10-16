La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

Este viernes se realizó la audiencia de formalización contra la exgerenta Roxana Isabel Flores y exsubgerente Enrique Gutiérrez, los dos exempleados de la firma Data 2000, que en los primeros días de septiembre de este año fueron denunciados formalmente en la UFI Delitos Informáticos y Estafas por un presunto fraude millonario.

Flores y Gutiérrez estuvieron defendidos formalmente por los abogados José Raúl Maturano y Luis González. El Ministerio Público Fiscal lo representó el fiscal Guillermo Heredia y la ayudante fiscal Gabriela Blanco. Como abogado que representa a la firma, el letrado Rubén Pontoriero; y como jueza de Garantías estuvo Gloria Verónica Chicón.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.38.06 (1)

El MPF dio una extensa explicación del supuesto fraude que habrían cometido Flores y Gutiérrez en perjuicio de Data 2000. Estos explicaron que según la investigación, ambos habrían desviado fondos de la compañía mediante maniobras contables y el uso de cheques emitidos a nombre de comercios adheridos.

El caso se inició el 30 de junio de 2025, cuando el apoderado de la firma, doctor Rubén Montero, denunció irregularidades en los pagos a comercios que mantenían créditos con la entidad. Data 2000 detectó inconsistencias en las liquidaciones que manejaba su gerenta, Roxana Isabel Flores, en conjunto con el subgerente del área técnica, Enrique Fabián Gutiérrez.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.38.07

Una auditoría interna reveló que Flores negociaba directamente con los comerciantes los montos de capital e intereses adeudados, y que los pagos se efectuaban a través de cheques emitidos por la empresa. Sin embargo, varios de esos cheques habrían sido depositados en una cuenta personal a nombre de Gutiérrez, del Banco Nación, en lugar de ser entregados a los destinatarios reales.

Testimonios de empleados de Data 2000 confirmaron que Flores tenía a su cargo la gestión de los convenios de pago y el cálculo de intereses, mientras que Gutiérrez participaba activamente en el circuito de emisión y control de los documentos financieros.

El análisis de los movimientos bancarios y la documentación secuestrada tras los allanamientos realizados el 29 de agosto de 2025 en los domicilios de ambos imputados, permitió constatar diferencias significativas entre los montos acordados y los efectivamente abonados a los comercios. En algunos casos, las diferencias superaban los 900 mil pesos por operación.

La Fiscalía sostiene que los acusados simularon pagos y convenios, generando egresos falsos que les permitieron apropiarse de fondos pertenecientes a la empresa. Por estas maniobras, se los acusa del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de Data 2000 S.A.

El Ministerio Público solicitó 12 meses de investigación penal preparatoria para profundizar la recolección de pruebas y determinar el monto total del perjuicio económico causado.