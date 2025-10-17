Tras días de espera, finalmente pasadas las 13 horas se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los seis detenidos por el crimen de Emir Barboza, de 7 años, en el Barrio Valle Grande en Rawson.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1979222814969172420&partner=&hide_thread=false Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal pic.twitter.com/NLFwQG4MhM — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) October 17, 2025 Los primeros seis que se sentaron frente a la jueza Mabel Moya fueron: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo. Cabe destacar que en esta audiencia no estuvo presente Gabriel Jesús Orostizaga (26), el séptimo -mayor de edad- involucrado en esta causa que ha causado gran revuelo a nivel provincial.

El Ministerio Público Fiscal estuvo involucrado por el fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi de UFI Delitos Especiales. Estos culparon provisoriamente a todos estos sujetos del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. WhatsApp Image 2025-10-17 at 13.17.52 En desarrollo.

Compartí esta nota en redes sociales:







