Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

Tras días de espera, finalmente pasadas las 13 horas se llevó a cabo la audiencia de formalización contra los seis detenidos por el crimen de Emir Barboza, de 7 años, en el Barrio Valle Grande en Rawson.
Frente a la jueza de Garantías, Mabel Moya, los seis detenidos se sentaron en el banquillo de los acusados. Todos afrontan el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Los primeros seis que se sentaron frente a la jueza Mabel Moya fueron: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo. Cabe destacar que en esta audiencia no estuvo presente Gabriel Jesús Orostizaga (26), el séptimo -mayor de edad- involucrado en esta causa que ha causado gran revuelo a nivel provincial.
El Ministerio Público Fiscal estuvo involucrado por el fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi de UFI Delitos Especiales. Estos culparon provisoriamente a todos estos sujetos del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En desarrollo.