viernes 17 de octubre 2025

Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Finalmente, el sujeto que habría estado en la gresca fatal quedó a disposición de la justicia, pasado el mediodía, junto a su abogada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.

Cerca del mediodía de este viernes, el octavo sospechoso que estaría implicado en el crimen de Emir Barboza (8) se entregó para quedar a disposición de la Justicia.

Gabriel Orostizaga se presentó en el edificio de Tribunales junto con su abogada, María Filomena Noriega. Sucedió luego de que le ofrecieran garantías de seguridad, debido a que, desde primera hora, familiares y amigos de Emir se manifestaban en la puerta del edificio.

Quiénes son las otras siete personas detenidas

  • Alan Juan Bazán

  • Dante Emanuel Carrizo

  • Gonzalo José David Santander

  • Hernán Ariel Carrizo

  • Cristian Daniel Guarardo

  • Jonathan Javier Carrizo

  • y un menor de edad identificado como L.B., que quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

