Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Crimen de Emir Barboza: se entregó el 8vo sospechoso Cerca del mediodía de este viernes, el octavo sospechoso que estaría implicado en el crimen de Emir Barboza (8) se entregó para quedar a disposición de la Justicia. Se trata de Gabriel Orustizabal quien se presentó junto con su abogada, María Filomena Noriega. Quiénes son las otras siete personas detenidas Alan Juan Bazán Dante Emanuel Carrizo Gonzalo José David Santander Hernán Ariel Carrizo Cristian Daniel Guarardo Jonathan Javier Carrizo Y un menor de edad identificado como L.B., que quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus. Más detalles en @tiempodesanjuan #crimendeemir #judicial #tiempodesanjuan"

