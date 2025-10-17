Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Cerca del mediodía de este viernes, el octavo sospechoso que estaría implicado en el crimen de Emir Barboza (8) se entregó para quedar a disposición de la Justicia.
Finalmente, el sujeto que habría estado en la gresca fatal quedó a disposición de la justicia, pasado el mediodía, junto a su abogada.
Gabriel Orostizaga se presentó en el edificio de Tribunales junto con su abogada, María Filomena Noriega. Sucedió luego de que le ofrecieran garantías de seguridad, debido a que, desde primera hora, familiares y amigos de Emir se manifestaban en la puerta del edificio.
Alan Juan Bazán
Dante Emanuel Carrizo
Gonzalo José David Santander
Hernán Ariel Carrizo
Cristian Daniel Guarardo
Jonathan Javier Carrizo
y un menor de edad identificado como L.B., que quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.