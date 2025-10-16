jueves 16 de octubre 2025

Cambios

Refuerzan la seguridad en Valle Grande tras el crimen de Emir: sumarán cámaras y un trabajo social en el barrio

Luego del trágico asesinato del niño de 7 años en Rawson, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, anunció que se incrementará la presencia policial y que el CISEM instalará una nueva cámara de monitoreo. Además, se impulsará un abordaje integral junto a las áreas de Educación y Desarrollo Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
valle grande

Tras el crimen que sacudió a los vecinos de Valle Grande, en Rawson, el Gobierno provincial definió una serie de medidas para reforzar la seguridad en la zona. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó en diálogo con Canal 13 San Juan que se incrementó la cantidad de efectivos policiales y que se instalará una cámara de vigilancia perteneciente al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM).

“Se fortaleció la presencia policial, se hizo un reajuste con más efectivos y estamos evaluando si se requiere más personal en el lugar”, explicó el funcionario. Además, adelantó que se pondrá en funcionamiento un equipo del CISEM que nunca había sido instalado.

“Hay un brazo de una cámara que quedó pendiente y ahora se va a colocar. Dentro de las 30 cámaras que estamos instalando, una será para Valle Grande. También se reemplazará el tablero que fue vandalizado”, detalló Delgado.

El secretario remarcó que el barrio cuenta con una fuerte presencia estatal: “Tiene una comisaría en el mismo lugar y también una escuela. Es un barrio grande, con alrededor de mil viviendas, por lo tanto, mil familias”.

Respecto al episodio que terminó con la muerte del pequeño Emir, Delgado señaló que la Policía actuó de inmediato ante los primeros llamados de los vecinos. Sin embargo, reconoció que el conflicto se reactivó poco después y fue entonces cuando ocurrió el fatal desenlace.

Actualmente, hay siete personas detenidas, entre ellas un menor de edad. “Solo uno de los detenidos tiene antecedentes en el Servicio Penitenciario. No hay que estigmatizar a las personas que viven en Valle Grande”, pidió el secretario.

Finalmente, el funcionario aseguró que el Gobierno planea un abordaje integral para mejorar la convivencia en el barrio. “Vamos a fortalecer la comisaría y a trabajar junto al área social y al Ministerio de Educación para atender las problemáticas que allí se presentan”, concluyó Delgado.

Dejá tu comentario

