viernes 17 de octubre 2025

Rawson

Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos

Esta situación se da horas antes a la audiencia que habrá pasado el mediodía de este viernes en Tribunales; donde seis de los siete detenidos serán acusados formalmente del hecho. Se especula que el 8vo sospechoso se entregue voluntariamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-17 at 08.36.31 (1)

Un clima de mucha tensión hay en el Barrio Valle Grande de Rawson. El crimen de Emir Barboza, de tan solo 8 años, dejó a toda la zona convulsionada y obviamente a mucha gente enojada.

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson
la desgarradora imagen del hermanito de emir frente a la tumba del nino asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

En la previa a la audiencia que se realizará este viernes a las 13:00 en Tribunales, aparecieron pintadas en la casa de los supuestos autores del homicidio. “Asesino HDP”, “Asesino”, estas escrituras aparecieron en toda la pared del cierre perimetral de la vivienda donde vive uno de los detenidos.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 08.36.31

Cabe destacar que de esta vivienda se fueron todos, ya que la situación era muy conflictiva. Aun así, la situación se ha vuelto muy violenta, ya que hay enfrentamiento entre las familias.

Este viernes a las 13 horas se realizará la audiencia de formalización contra los seis mayores detenidos en este crimen. Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo.

Cabe destacar que hay un prófugo, del cual se desconoce su nombre, pero habría protagonizado la balacera donde murió Emir Barboza. Se especula que al mediodía de este viernes se entregue en la Justicia y quede a disposición de la misma.

Imágenes cortesía Cazadores de Noticias

