Crimen de Emir Barboza: aparecieron pintadas en la casa de los presuntos asesinos

Un clima de mucha tensión hay en el Barrio Valle Grande de Rawson. El crimen de Emir Barboza, de tan solo 8 años, dejó a toda la zona convulsionada y obviamente a mucha gente enojada.

En la previa a la audiencia que se realizará este viernes a las 13:00 en Tribunales, aparecieron pintadas en la casa de los supuestos autores del homicidio. “Asesino HDP”, “Asesino”, estas escrituras aparecieron en toda la pared del cierre perimetral de la vivienda donde vive uno de los detenidos.

Cabe destacar que de esta vivienda se fueron todos, ya que la situación era muy conflictiva. Aun así, la situación se ha vuelto muy violenta, ya que hay enfrentamiento entre las familias.

Este viernes a las 13 horas se realizará la audiencia de formalización contra los seis mayores detenidos en este crimen. Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo.

Cabe destacar que hay un prófugo, del cual se desconoce su nombre, pero habría protagonizado la balacera donde murió Emir Barboza. Se especula que al mediodía de este viernes se entregue en la Justicia y quede a disposición de la misma.

Imágenes cortesía Cazadores de Noticias