Le entraron a robar a su casa de Rivadavia, se encontró con el ladrón, pelearon y su novia terminó herida de un balazo

Un violento hecho ocurrido en el barrio Aramburu en agosto de este año, en Rivadavia, volvió a tomar relevancia en los últimos días luego de que la Policía lograra detener al presunto autor del disparo que hirió a una joven en medio tras una pelea vecinal.

Todo comenzó entre el 11 y el 12 de agosto pasado, cuando un joven de apellido Otáñez sufrió un robo en su vivienda, ubicada en el interior del barrio mencionado. Al día siguiente del hecho, el damnificado se cruzó con quien creía que era el autor del robo, un vecino identificado como Gonzalo Agustín Carrizo .

Según fuentes judiciales, Otáñez increpó a Carrizo para reclamarle por sus pertenencias robadas, lo que derivó en una fuerte pelea. En medio de la discusión intervinieron otras dos o tres personas, una de las cuales estaba armada. La situación se descontroló rápidamente y, en el interior de la vivienda, Carrizo habría efectuado un disparo.

El proyectil impactó en la pierna derecha -a la altura del glúteo- de la joven Lozano, pareja de Otáñez, quien terminó herida. Pese a la gravedad del hecho, el agresor huyó del lugar.

Durante el procedimiento policial posterior, los investigadores realizaron un allanamiento en busca del arma de fuego, aunque no lograron hallarla. Sin embargo, el proyectil fue extraído del cuerpo de la víctima y se determinó que correspondía a un calibre .32.

En los últimos días, Carrizo fue finalmente localizado en la misma zona donde reside y quedó detenido en cumplimiento de una orden de captura que ya estaba vigente. Este jueves se realizó la audiencia en su contra, donde el fiscal Ignacio Achem y la ayudante fiscal Belén Sánchez le imputaron los hechos vinculados al ataque armado ocurrido en agosto.