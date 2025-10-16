El cerebro del gobierno de Mauricio Macri se quedó con una joya turística en Barreal

Confirmado. El ex jefe de Gabinete del macrismo, Marcos Peña, es uno de los inversores que se quedó con la posada calingastina Paso de los Patos, una joya arquitectónica que diseñaron dos matrimonios porteños que se enamoraron de los paisajes de Barreal hace 14 años y decidieron apostar fuerte al turismo de nivel en el departamento cordillerano. El grupo Pirqa está integrado por siete socios y según se presentan en sus redes, buscan generar en los viajeros experiencias que los conecten con el entorno, las costumbres y la gente de los lugares que visitan.

La lujosa posada Paso de los Patos abrió en el 2011 y está enclavada en un terreno privilegiado de Barreal. Tiene vista al río y el concepto con el que fue diseñado este alojamiento lo convirtió rápidamente en un resort de destacado no sólo en San Juan sino también en todo el territorio nacional. Fueron las hermanas Claudia y Cristina Parenti y sus maridos Aurelio Martin y Alejandro Gowland quienes llegaron desde Buenos Aires hasta Barreal en un viaje de placer que no quedó solo en eso. Volvieron y 20 días más tarde señaron el terreno de 14 hectáreas. Allí construyeron Paso de los Patos, que ahora pasó a manos del grupo Pirqa.

“Somos un grupo de personas unidos por una necesidad compartida: la conexión”, se lee en el inicio de la página web de los inversores que decidieron apostar por San Juan, entre los cuales se encuentra incluido Peña. A pesar de que la noticia trascendió ahora, lo cierto es que en la página de Instagram de Pirqa anunciaron el 17 de diciembre del 2024 que Paso de los Patos se había convertido en el primer proyecto en el que apostaban. En la publicación informaron que en mayo del 2024 asumieron la gestión de la posada, manteniendo el espíritu con la que fue creada por sus dueños. De lo que no hay información es sobre la operación financiera, que quedó en total hermetismo.

Vino a retratar el típico paisaje barrealino uno de los fotógrafos más reconocidos de la escena artística, Isaías Miciu Nicolaevici, un uruguayo conocido por retratar la geografía argentina como pocos.

Vino a retratar el típico paisaje barrealino uno de los fotógrafos más reconocidos de la escena artística, Isaías Miciu Nicolaevici, un uruguayo conocido por retratar la geografía argentina como pocos. Las imágenes rápidamente llamaron la atención y explican el mensaje de Pirqa, del turismo vendido como experiencia. Incluso, aseguraron decidieron que el administrador del lugar, un hombre de apellido Contreras, sea local y no de Buenos Aires.

Marcos Peña fue el cerebro del PRO, uno de los hombres claves que terminó diseñando la estrategia junto a consultores y otros actores que llevó a Macri al sillón de Rivadavia. Casualmente el presidente Macri estuvo en la posada Paso de los Patos en febrero del 2016, a dos meses de asumir. Fue una especie de acto minero, en el que acompañó el ex gobernador Sergio Uñac y la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci.

Después de un par de años de resguardo, tras la derrota de Macri para reelegir, Peña reapareció públicamente en el 2023 ofreciendo entrevistas profundas a varios medios de comunicación de alcance nacional. El 1° de abril del 2024, presentó el libro “El arte de subir (y bajar) la montaña”, una obra que relata todos los detalles de los cuatro años de la administración de Cambiemos y ofrece un catálogo de reflexiones y consejos prácticos para todos aquellos que ocupan o aspiran a ocupar una posición de liderazgo. Presentó el libro también en San Juan, adonde ya había venido oficialmente a un acto al departamento San Martín.