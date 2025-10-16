¡Se vienen los exámenes! Mirá en qué sedes sanjuaninas dictan clases de apoyo escolar gratuitas

El Ministerio de Educación de la provincia inició el dictado de las clases de apoyo escolar gratuitas en 6 sedes, para alumnos de Nivel Secundario.

Con el fin del ciclo lectivo 2025 cada vez más cerca y el inicio de los exámenes finales, el Ministerio de Educación de la provincia inició el dictado de las clases de apoyo que son parte del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, destinado a estudiantes de escuelas secundarias que necesitan acompañamiento en sus aprendizajes. Las clases se brindan en seis sedes distribuidas en distintos departamentos, para facilitar el acceso de los alumnos.

"La iniciativa está enmarcada en el Plan de Alfabetización "Comprendo y Aprendo" y busca fortalecer los aprendizajes, mejorar el rendimiento académico y garantizar igualdad de oportunidades", recordaron desde el organismo.

El apoyo se está brindando en las siguientes sedes y horarios:

Rivadavia : Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20)

: Colegio Provincial Rivadavia (18.30 a 20) Santa Lucía : EPET Nº8 (18 a 19.30)

: EPET Nº8 (18 a 19.30) Chimbas : Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20)

: Escuela Jorge Luis Borges (18.30 a 20) Pocito : Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30)

: Escuela Froilán Ferrero (19 a 20.30) Rawson : EPET Nº3 (19 a 20.30)

: EPET Nº3 (19 a 20.30) Conectar Lab (Capital): mañana (9 a 10.30) y tarde (14 a 15.30)

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó que el programa brinda un respaldo a las familias sanjuaninas, ofreciendo clases gratuitas y de calidad. "Es una herramienta concreta para igualar oportunidades y brindar respaldo a quienes más lo necesitan. Sabemos que muchas familias no pueden costear clases particulares; por eso ofrecemos un espacio gratuito y con profesionales capacitados para que los estudiantes refuercen contenidos, recuperen confianza y puedan avanzar en sus trayectorias educativas”, añadió la ministra.

Cupos disponibles

Si bien las clases de apoyo comenzaron, aún quedan cupos disponibles en algunas sedes. Las familias interesadas en consultar por lugares disponibles deben acercarse a Conectar Lab, ubicado en calle Las Heras y Alberdi, Capital, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30. Ahí además se reciben las inscripciones y se brinda orientación sobre requisitos.