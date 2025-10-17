viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fraude impositivo

Procesan a la cantante Valentina Olguín que usó el Cuit de Orrego: pagará $500.000 que serán donados al hospital

El Poder Judicial de Tucumán resolvió el procesamiento de la artista santiagueña por el delito de contrabando simulado. También se le prohibió salir del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
valentina olguín

Valentina Olguín, una cantante e influencer de 26 años, fue procesada por la Justicia Federal de Tucumán por su presunta participación en maniobras de contrabando simulado. Entre las acciones investigadas, se determinó que utilizó el CUIT del gobernador Marcelo Orrego, y otros cinco gobernadores más, para ingresar mercadería importada al país mediante el sistema courier, que permite operaciones de bajo volumen pero con regulaciones estrictas.

Lee además
se agrava la causa de la influencer que uso el cuit de orrego y otros gobernadores
Investigación

Se agrava la causa de la influencer que usó el CUIT de Orrego y otros gobernadores
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Entre Ríos y el asesinato de un remisero en Córdoba,  junto a su hijo, quien acaba de cumplir 6 años y tiene un futuro incierto de momento.
Otra gran víctima

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

En el caso de Orrego, la Justicia logró avanzar rápidamente y se alcanzó un acuerdo de resarcimiento económico: Olguín deberá pagar $500.000, que serán donados al Hospital de Niños de San Juan. Este gesto busca reparar el daño ocasionado por el uso indebido de la identidad fiscal del mandatario provincial.

Una trama que involucra a cinco gobernadores

El procesamiento de Olguín, dispuesto por el fiscal federal Agustín Chit, se enmarca en una causa más amplia que investiga el uso de CUITs de al menos cinco gobernadores argentinos para el ingreso irregular de ropa desde el exterior. Además de Marcelo Orrego, figuran en el expediente Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según el expediente judicial, la artista realizó 16 compras internacionales utilizando identidades ajenas: cinco con el CUIT de Jaldo, cinco con el de Ziliotto, cuatro con el de Kicillof, una con el de Frigerio y otra con el de Orrego. Todas las operaciones se habrían hecho con el fin de sortear el límite legal de cinco importaciones anuales por persona.

La causa quedó radicada en Tucumán, donde se originó la primera denuncia. Allí, el juez federal José Manuel Díaz Vélez impuso una serie de restricciones: Olguín no podrá salir del país hasta prestar declaración indagatoria, fijada para el 4 de noviembre. Además, ya pesa sobre ella un embargo por $5 millones.

El fiscal Chit decidió agravar los cargos por considerar que hubo un accionar sistemático, organizado y con conocimiento de su ilegalidad, lo que transforma la acusación en contrabando simulado en concurso real.

La versión de la cantante

Valentina Olguín, quien mantiene una carrera activa en redes sociales y escenarios del interior del país, había intentado desvincularse del delito en declaraciones anteriores. Según dijo, recibía ropa de una marca extranjera con la que colaboraba como influencer, y para poder recibir más de cinco envíos al año, buscaba CUITs entre conocidos.

“Fue por ignorancia, no por maldad. Nunca pensé que entre esos CUITs estaban los de gobernadores”, aseguró en diálogo con Clarín. También reconoció el error: “Estoy arrepentida. Sé que fue grave y estoy dispuesta a asumir las consecuencias”.

Temas
Seguí leyendo

Los jubilados pueden solicitar anteojos gratis a PAMI: qué trámite tienen que hacer

El truco casero definitivo para eliminar cucarachas en casa este verano: fácil, rápido y económico

El terrible relato de una periodista de C5N que hace meses es acosada por un economista: "Solo quiero volver a mi vida"

Mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

Milei sobre la posibilidad de que Santiago Caputo integre el Gabinete y, ¿para cuándo prevé inflación cero?

Prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta, quien se despachó con un grito desconcertante

El cuerpo hallado en Neuquén es el de Azul Semeñenko, la mujer trans que estuvo un mes desaparecida

El folklore urbano aterriza en Cosquín 2026: Milo J, Cazzu y la interesante grilla de artistas confirmados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mato a su madre, convivio con el cuerpo por dias y se arrojo al vacio desde un puente
Parricidio en Jujuy

Mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso