Procesan a la cantante Valentina Olguín que usó el Cuit de Orrego: pagará $500.000 que serán donados al hospital

Valentina Olguín, una cantante e influencer de 26 años, fue procesada por la Justicia Federal de Tucumán por su presunta participación en maniobras de contrabando simulado. Entre las acciones investigadas, se determinó que utilizó el CUIT del gobernador Marcelo Orrego , y otros cinco gobernadores más, para ingresar mercadería importada al país mediante el sistema courier, que permite operaciones de bajo volumen pero con regulaciones estrictas.

En el caso de Orrego, la Justicia logró avanzar rápidamente y se alcanzó un acuerdo de resarcimiento económico: Olguín deberá pagar $500.000, que serán donados al Hospital de Niños de San Juan . Este gesto busca reparar el daño ocasionado por el uso indebido de la identidad fiscal del mandatario provincial.

Una trama que involucra a cinco gobernadores

El procesamiento de Olguín, dispuesto por el fiscal federal Agustín Chit, se enmarca en una causa más amplia que investiga el uso de CUITs de al menos cinco gobernadores argentinos para el ingreso irregular de ropa desde el exterior. Además de Marcelo Orrego, figuran en el expediente Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Según el expediente judicial, la artista realizó 16 compras internacionales utilizando identidades ajenas: cinco con el CUIT de Jaldo, cinco con el de Ziliotto, cuatro con el de Kicillof, una con el de Frigerio y otra con el de Orrego. Todas las operaciones se habrían hecho con el fin de sortear el límite legal de cinco importaciones anuales por persona.

La causa quedó radicada en Tucumán, donde se originó la primera denuncia. Allí, el juez federal José Manuel Díaz Vélez impuso una serie de restricciones: Olguín no podrá salir del país hasta prestar declaración indagatoria, fijada para el 4 de noviembre. Además, ya pesa sobre ella un embargo por $5 millones.

El fiscal Chit decidió agravar los cargos por considerar que hubo un accionar sistemático, organizado y con conocimiento de su ilegalidad, lo que transforma la acusación en contrabando simulado en concurso real.

La versión de la cantante

Valentina Olguín, quien mantiene una carrera activa en redes sociales y escenarios del interior del país, había intentado desvincularse del delito en declaraciones anteriores. Según dijo, recibía ropa de una marca extranjera con la que colaboraba como influencer, y para poder recibir más de cinco envíos al año, buscaba CUITs entre conocidos.

“Fue por ignorancia, no por maldad. Nunca pensé que entre esos CUITs estaban los de gobernadores”, aseguró en diálogo con Clarín. También reconoció el error: “Estoy arrepentida. Sé que fue grave y estoy dispuesta a asumir las consecuencias”.