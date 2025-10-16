El cuerpo hallado en Neuquén es el de Azul Semeñenko, la mujer trans que estuvo un mes desaparecida

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó en la noche del miércoles que el cuerpo encontrado en un canal en las afueras de la capital provincial corresponde al de Azul Semeñenko , una trabajadora estatal trans de 49 años que llevaba casi un mes desaparecida.

El cadáver había sido hallado en la tarde del martes por una pareja que se encontraba caminando con sus perros por el canal, ubicado en la zona de Valentina Norte Rural. Estaba envuelto en una bolsa plástica, en un avanzado estado de descomposición.

A partir del hallazgo, la fiscalía había comenzado a trabajar en comprobar la identidad, por lo cual había pedido cautela antes de confirmar de quien se trataba. Es que se especulaba que podría también ser Luciana Muñoz, otra mujer que lleva desaparecida cerca de un año.

Finalmente, poco antes de la medianoche emitieron un comunicado confirmando la identidad y brindando más precisiones sobre la forma de la muerte.

"De acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte", explicaron. También se constataron fracturas en el rostro de la víctima.

La investigación del transfemicidio quedó a cargo de Guadalupe Inaudi, integrante de la fiscalía de Delitos contra las Personas, quien trabaja junto al personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía provincial.

"El fiscal jefe Agustín García, junto a la fiscal Inaudi y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT) del MPF, María Laura Ciallela, se reunieron hoy por la noche con familiares de la víctima", detallaron desde el MPF.

Azul trabajaba en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), un espacio dedicado a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.

"La vimos por última vez el miércoles 24. Se presentó al trabajo y el día 25, que casualmente era su cumpleaños número 49, hicimos una actividad diferente por los 30 años del Centro de Atención a la Víctima en Casa de Gobierno. Ella no fue", contó atrás Evangelina González, psicóloga y compañera de trabajo, en diálogo con LM Nequén.

"No se presentó a trabajar, cuando habitualmente lo hacía de forma rigurosa. Azul es una mujer muy responsable con su trabajo y de avisar si faltaba", sostuvo González.

El día 25, cerca de las 04:20 de la madrugada, su teléfono impactó en una antena en una zona aledaña al Río Limay. Por ese motivo se intensificó la búsqueda en el área. Pero hasta la semana pasada no había resultados. Tras su desaparición, en las últimas semanas se vienen realizando marchas para pedir que el caso se aclarezca.

FUENTE: Clarín