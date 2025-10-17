Milei sobre la posibilidad de que Santiago Caputo integre el Gabinete y, ¿para cuándo prevé inflación cero?

El presidente Javier Milei ofreció durante la noche de este jueves una entrevista en la que reconoció la chance de que su asesor Santiago Caputo pueda desembarcar en su Gabinete tras las elecciones del domingo 26, pronosticó "inflación cero" para agosto del próximo año y consideró que un buen resultado para La Libertad Avanza en esos comicios será "el que permita conseguir el tercio (en Diputados) para defender las medidas del gobierno".

El presidente no descartó que su principal asesor, Santiago Caputo, se sume oficialmente al Gabinete tras los comicios. “Absolutamente”, respondió al ser consultado sobre si Caputo podría asumir un rol central en su equipo de gobierno, aunque evitó dar detalles sobre eventuales cambios. “No se adelantan los nombres. La mejor forma de arruinar a un funcionario es anticipar que va a tener un cargo, lo mata”, sostuvo en la entrevista con LN+.

Durante la charla, Milei también se refirió a las expectativas electorales de La Libertad Avanza y afirmó que un buen resultado será aquel que les permita alcanzar un tercio de representación en la Cámara de Diputados, lo cual les daría margen para defender las medidas del oficialismo sin riesgo de que la oposición las revierta.

Al proyectar el escenario económico, el Presidente volvió a apuntar contra la inflación y aseguró que su meta es erradicarla por completo. “El 30% me produce asco”, dijo. Según su análisis, si se considera el rezago de la política monetaria, que —según estudios que citó— tiene un impacto pleno a los 26 meses, la inflación podría llegar a cero en agosto de 2026. “Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si eso se cumple, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”, pronosticó.

En otro tramo de la entrevista, Milei arremetió contra el kirchnerismo, al que volvió a asociar con modelos autoritarios: “Venezuela, Cuba, ese es el modelo de ellos. Son una minoría ruidosa”, dijo. Y cerró con una crítica al intervencionismo económico: “Basta de políticos demagogos, que buscan atajos. La joda keynesiana de incentivar el consumo destruyó el ahorro”.

Fuente: LN+ / NA