El truco casero definitivo para eliminar cucarachas en casa este verano: fácil, rápido y económico

El truco casero definitivo para eliminar la cucaracha en casa este verano: fácil, rápido y económico

Si hay algo que genera rechazo, es ver una cucaracha caminando por la cocina o el baño. Aunque no pican ni muerden, su sola presencia es desagradable y suele asociarse con la falta de limpieza. Durante el verano , estos insectos se reproducen más rápido, por eso es común verlos aparecer en casa.

Pero no hace falta llenar el ambiente de insecticidas: existe un truco casero muy efectivo para eliminar cucarachas de forma segura, sencilla y económica .

Cómo hacer un repelente casero para cucarachas con café y laurel

Este método es ideal si tenés niños o mascotas, ya que evita el uso de productos químicos peligrosos. Solo necesitás elementos que seguramente ya tenés en tu cocina.

Ingredientes:

1 cucharada de café

1 hoja de laurel picada

1 cucharadita de pimienta molida

1 clavo de olor

Papel aluminio

Paso a paso:

Mezclá todos los ingredientes en un recipiente.

Cortá pequeños rectángulos de papel aluminio.

Colocá una cucharada de la mezcla en cada uno y doblalos como si fueran sobres.

Hacé algunos agujeritos con una aguja para que salga el aroma.

Ponelos en las esquinas de la cocina, debajo de la heladera o en los rincones donde suelen aparecer las cucarachas.

El secreto está en el olor del café, que resulta insoportable para estos insectos. Además, algunas de sus sustancias naturales son tóxicas para ellos, lo que ayuda a mantenerlos lejos por más tiempo.

Cómo prevenir la aparición de cucarachas

Además del truco casero, es fundamental mantener la limpieza diaria.

No dejes restos de comida ni migas sobre la mesada.

Limpiá los platos antes de irte a dormir.

Sellá grietas o rendijas donde puedan esconderse.

Revisá las cañerías y los zócalos, puntos clave por donde suelen ingresar.

Qué enfermedades pueden transmitir las cucarachas

Aunque parezcan inofensivas, las cucarachas pueden transportar bacterias y virus peligrosos, como la salmonela, el estafilococo, el estreptococo e incluso el virus de la polio.

Según el Departamento de Salud del Gobierno del Estado de Victoria (Australia), estos insectos pueden alimentarse de casi cualquier cosa —desde comida en descomposición hasta materia fecal— y mantener bacterias en su organismo durante meses.