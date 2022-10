WhatsApp: los 3 trucos para evitar que se te llene la memoria de tu celular

Viejos son los trapos La abuelita que la rompe en Only Fans con 70 años

No obstante, esto ya no será un problema para las y los usuarios. Existen tres trucos fáciles y sencillos para que el contenido no sobrecargue tu celular y termine generando que, tanto la aplicación como el mismo dispositivo, funcionen más lento y trabado. ¡Seguí los pasos!

Esta es la opción más actualizada que brinda el servidor de Meta para evitar que tu celular colapse de fotos y videos. Los “mensajes temporales” permiten que un chat, ya sea grupal o individual, se elimine automáticamente habiendo transcurrido un cierto lapso de tiempo, como puede ser 24 horas, 7 días o 90.

Para utilizarla, debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a WhatsApp y seleccionar en la conversación donde deseas activarlo.

2. Presionar los tres puntos verticales que aparecen en la parte superior derecha.

3. Seleccionar Ajustes, luego Cuentas y hacer clic en Privacidad.

4. Allí, encontrará la opción de “Mensajes temporales – Duración predeterminada”, donde podrá seleccionar el lapso de tiempo en el que se borrarán los mensajes.

Borrar la memoria caché

En este caso se trata del almacenamiento “temporal” que mantiene WhatsApp en tu dispositivo. La memoria caché se encarga de resguardar archivos temporales que la aplicación requiera recuperar de una manera veloz, cuando el usuario lo necesite.

No obstante, si almacena una gran cantidad de datos, termina por ralentizar el servicio de mensajería. En este caso, solo deberá vaciarla:

1. Ingresar a Ajustes en tu celular

2. Ir a Aplicaciones y hacer clic en WhatsApp

3. Luego, ingresar a Almacenamiento y seleccionar “Eliminar memoria caché” y listo. Ya tiene más espacio para utilizar la app.

Copiar los archivos en una PC o notebook

Por último, esta opción consiste en guardar los archivos de tu dispositivo en alguna computadora de escritorio o notebook, con el fin de liberar espacio en el teléfono. Esto puede hacerlo a través de WhatsApp Web:

1. Desde WhatsApp Web, ingrese a la conversación de algún contacto.

2. Ir a “Info de contacto” y seleccioné el apartado “Archivos, enlaces y documentos”.

3. Elige el archivo que desee y haga clic en “Descargar”. De esta manera, se guardará en su ordenador y podrá eliminarlo de la memoria del celular.