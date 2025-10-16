Prisión preventiva por 120 días para Pablo Laurta, quien se despachó con un grito desconcertante

Pablo Rodríguez Laurta, este jueves a la mañana, al ser trasladado en la provincia de Entre Ríos.

Prisión preventiva por 120 días es lo que recibió este jueves el uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) por parte de la Justicia de Entre Ríos, por el "homicidio criminis causa" del remisero Martín Sebastián Palacio (49) , a quien asesinó y descuartizó en la noche del martes en esa provincia.

Avanza la investigación Confirman que el cuerpo hallado desmembrado en Entre Ríos es el del remisero que llevó al doble femicida

El sospechoso fue imputado por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning , según confirmaron a este diario fuentes de la investigación.

Al ser trasladado, ante reporteros gráficos y periodistas, lanzó un insólito grito: "Yo liberé a mi hijo de una red de trata".

Rodríguez Laurta sostenía que su hijo, que cumplió seis años este lunes, había sido secuestrado por su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), a quienes él asesinó a balazos el sábado pasado, alrededor de las 11, en su casa de la ciudad de Córdoba.

En las próximas horas lo trasladarán a esta provincia, en medio de un importante operativo de seguridad, donde también será imputado, pero por el doble femicidio.

FUENTE: Clarín