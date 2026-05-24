domingo 24 de mayo 2026
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EN VIVO, River-Belgrano: la final con cuentas pendientes en Córdoba

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El Millonario y el Pirata se enfrentan este domingo en el Kempes por el título del Apertura. River llega como favorito, pero Belgrano buscará hacer historia otra vez en un duelo inevitablemente atravesado por el recuerdo de 2011.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate y Belgrano vuelven a cruzarse en un partido cargado de tensión, memoria y mucho en juego. Este domingo, desde las 15:30 (hora argentina), disputarán la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que promete estar repleto y teñido de clima decisivo. El equipo de Eduardo Coudet llega como favorito por presente y jerarquía, aunque enfrente tendrá a un Belgrano que ya sabe lo que es golpear fuerte al Millonario en Córdoba.

River afronta la definición con varias bajas importantes, pero también con figuras en gran nivel como Juan Fernando Quintero. Además de buscar el primer título del ciclo Coudet, el club de Núñez necesita coronarse para asegurar su clasificación directa a la próxima Copa Libertadores. Del otro lado, el Pirata jugará la primera final de su historia en Primera División y tendrá el plus emocional de hacerlo en su ciudad, acompañado por una multitud.

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La formación de Belgrano para la gran final ante River

Belgrano se enfrentará esta tarde con River en busca del título en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y su director técnico, Ricardo Zielinski, dio a conocer a los titulares: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Sebastián Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

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La formación de River para la gran final ante Belgrano

River se enfrentará esta tarde con Belgrano de Córdoba en busca del título en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, definió el 11 inicial: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

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Así está el vestuario de Belgrano

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El vestuario de River, previo a la final

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Los últimos 5 partidos de Belgrano

  • 26/4 | Derrota 0-1 vs. Gimnasia (Torneo Apertura)
  • 3/5 | Victoria 4-0 vs. Sarmiento (Torneo Apertura)
  • 9/5 | Victoria 1-0 vs. Talleres (Octavos de final – Torneo Apertura)
  • 12/5 | Victoria 2-0 vs. Unión (Cuartos de final – Torneo Apertura)
  • 17/5 | Empate 0-0 (4-3 por penales) vs. Argentinos Juniors (Semifinal – Torneo Apertura)
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Los últimos 5 partidos de River

  • 7/5 | Victoria 2-1 vs. Carabobo (Copa Sudamericana – Fecha 4)
  • 10/5 | Empate 1-1 (4-3 por penales) vs. San Lorenzo (Octavos de final – Torneo Apertura)
  • 13/5 | Victoria 2-0 vs. Gimnasia (Cuartos de final – Torneo Apertura)
  • 16/5 | Victoria 1-0 vs. Rosario Central (Semifinal – Torneo Apertura)
  • 20/5 | Empate 1-1 vs. RB Bragantino (Copa Sudamericana – Fecha 5)
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Los convocados en Belgrano para la final del Apertura 2026 ante River

  • Arqueros: Thiago Cardozo y Manuel Vicentini.
  • Defensores: Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Adrián Spörle, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Lisandro López y Alcides Benítez.
  • Mediocampistas: Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Jeremías Lucco, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Tulián.
  • Delanteros: Nicolás Fernández, Franco Vázquez, Lautaro Ismael Gutiérrez, Lucas Passerini y Emiliano Rigoni.
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Los convocados en River para la final del Apertura 2026

De cara a este encuentro, el Chacho Coudet tomó la decisión que todos los jugadores del plantel están convocados, incluyendo a los lesionados y a otros que sumaron pocos minutos en el semestre.

  • Arqueros: Santiago Beltrán, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz.
  • Defensores: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Juan Portillo, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Facundo González, Marcos Acuña y Fabricio Bustos.
  • Mediocampistas: Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera, Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza y Maximiliano Meza.
  • Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Agustín Ruberto, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas.
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Torneo Apertura: Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron la final entre River y Belgrano

Los jugadores y capitanes de River Plate y Belgrano de Córdoba, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, respectivamente, palpitaron este sábado con fuerte emoción lo que será la gran final del Torneo Apertura 2026 entre ambos equipos en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Pase lo que pase, estamos orgullosos de lo que hicimos”, afirmó el capitán del conjunto de Núñez, tras destacar el desahogo del plantel tras la agónica clasificación en semifinales y dejó un mensaje de cara al partido decisivo.

Luego del ajustado triunfo por 1-0 ante Rosario Central, en un encuentro donde a él mismo le cometieron la infracción que derivó en el penal del gol clasificatorio, Martínez Quarta no ocultó su euforia en conferencia de prensa: “Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos", remarcó el defensor, haciendo alusión al trajín que vivió el equipo que conduce Eduardo Coudet.

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Así está el historial en enfrentamientos mano a mano entre River y Belgrano de Córdoba

River y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura, en el que será un enfrentamiento entre dos equipos con mucha historia entre ellos.

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.

El primero de estos enfrentamientos se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.

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Cómo llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura

River y Belgrano definirán este domingo el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes.

El partido comenzará a las 15.30, tendrá arbitraje de Yael Falcón Pérez y entregará el primer título de la temporada en el fútbol argentino.

River fue el primero en asegurar su lugar en la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental. En un encuentro tenso, Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Facundo Colidio para convertir desde los doce pasos y darle la clasificación al equipo de Eduardo Coudet.

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Estas son las formaciones y otros detalles del partido

Síntesis del partido:

Final del Torneo Apertura.

  • River - Belgrano.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.
  • VAR: Leandro Rey Hilfer.

Probables formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
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Hora y TV de River vs Belgrano

  • Partido: River Plate vs Belgrano
  • Fecha: domingo 24 de mayo
  • Hora: 15:30 (Argentina)
  • Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
  • TV: ESPN y Disney+ Premium
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Belgrano sueña con otro golpe histórico

El conjunto cordobés aparece como la gran sorpresa del campeonato. Con Franco “Mudo” Vázquez como referente y Zielinski nuevamente al mando, el Pirata buscará repetir una noche histórica frente a River y conseguir el título más importante de toda su historia.

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River quiere revancha deportiva

Aunque en Núñez insisten en que “son partidos distintos”, el recuerdo sigue latente entre los hinchas. Esta vez, River llega desde otro lugar: consolidado, con un plantel competitivo y la presión de confirmar el favoritismo en una final que puede marcar el inicio de una nueva etapa ganadora con el Chacho.

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Un recuerdo imposible de borrar

La final inevitablemente remite a la Promoción de 2011, cuando Belgrano mandó a River al único descenso de su historia. Aquel equipo cordobés, dirigido también por Ricardo Zielinski, ganó 2-0 en la ida y luego empató 1-1 en el Monumental.

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