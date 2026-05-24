EN VIVO, River-Belgrano: la final con cuentas pendientes en Córdoba

River Plate y Belgrano vuelven a cruzarse en un partido cargado de tensión, memoria y mucho en juego. Este domingo, desde las 15:30 (hora argentina), disputarán la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes, escenario que promete estar repleto y teñido de clima decisivo. El equipo de Eduardo Coudet llega como favorito por presente y jerarquía, aunque enfrente tendrá a un Belgrano que ya sabe lo que es golpear fuerte al Millonario en Córdoba.
La formación de Belgrano para la gran final ante River
Belgrano se enfrentará esta tarde con River en busca del título en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y su director técnico, Ricardo Zielinski, dio a conocer a los titulares: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Sebastián Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.