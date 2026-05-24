EN VIVO, River-Belgrano: la final con cuentas pendientes en Córdoba

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Torneo Apertura: Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron la final entre River y Belgrano

Los jugadores y capitanes de River Plate y Belgrano de Córdoba, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, respectivamente, palpitaron este sábado con fuerte emoción lo que será la gran final del Torneo Apertura 2026 entre ambos equipos en el Estadio Mario Alberto Kempes.

“Pase lo que pase, estamos orgullosos de lo que hicimos”, afirmó el capitán del conjunto de Núñez, tras destacar el desahogo del plantel tras la agónica clasificación en semifinales y dejó un mensaje de cara al partido decisivo.

Luego del ajustado triunfo por 1-0 ante Rosario Central, en un encuentro donde a él mismo le cometieron la infracción que derivó en el penal del gol clasificatorio, Martínez Quarta no ocultó su euforia en conferencia de prensa: “Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos", remarcó el defensor, haciendo alusión al trajín que vivió el equipo que conduce Eduardo Coudet.