Reforma laboral y tributaria: empresarios sanjuaninos dan el visto bueno, pero esperan acciones concretas

Por medio de un mensaje grabado, el ministro de Economía de Nación, Luis Caputo, participó del Coloquio de IDEAS , un evento que cuenta con gran presencia del empresario argentino. Durante su alocución, aseguró que el Gobierno nacional luego de las elecciones comenzará a trabajar en una reforma laboral y tributaria, dos temas que lideran los pedidos de privados en el país y que también están siendo seguidos de cerca por los empresarios argentinos que analizaron las palabras del funcionario y su real impacto.

Tiempo de San Juan consultó a empresarios y referentes de distintos sectores productivos económicos de la provincia, quienes de manera general señalaron la urgencia de contar con nuevos regímenes que vayan en sintonía con los tiempos actuales y fomenten la competencia, sin que ello resulte ser un perjuicio para quien apuesta a una unidad de negocio.

Sin embargo, algunas opiniones coincidieron en la necesidad que sea un anuncio real y no una promesa de campaña, teniendo en cuenta que se puso sobre la mesa el tema a poco más de una semana de las elecciones legislativas, comicios seguido de cerca por el Ejecutivo nacional. Esto si se tiene en cuenta la cantidad de pymes que han perdido capacidad productiva en los años como las fuentes de trabajo en juego.

Conforme a las declaraciones del ministro libertario, se buscará contar con un régimen laboral más ágil, dinámico y que “termine con la industria del juicio”. Por su parte, sobre la reforma tributaria señaló que se considerará la eliminación de impuestos, baja de otros y simplificación del régimen.

El análisis de los empresarios sanjuaninos ante una reforma laboral y tributaria

José Maldonado, de la Unión Propietarios de Camiones (UPROCAM)

“Lo que se viene hablando sobre la reforma laboral y tributaria creo que eso es lo que espera el mundo para que Argentina despegue, y la actividad privada también”.

Juan Janavel, cámara de Ferreteros y Repuesteros de San Juan

“Estoy de acuerdo con que necesitamos esa reforma para poder trabajar un poco más holgados de impuestos. Espero que sea cierto, todas estas cosas que quieren hacer, que seamos los empresarios los autores de poder definir y sumar ideas que hoy en la actualidad son distintas a cuando se crearon esas leyes en el pasado.”

Mauricio Turell, cámara de la Construcción e Inmobiliaria

“Como empresario del sector inmobiliario son partidario de la competencia leal que te hace ser cada día más profesional, para eso debes tener un orden económico que te permita progresar y/o proyectar para crecer como tal. Sin duda que este país se mueve de los privados, tanto grandes empresas como pymes o aquellos que se animaron de comenzar en el duro camino de ser un empresario.

Todos los impuestos que se puedan sacar del camino para poder progresar van a ser muy bien visto, porque eso hace también que pueda aumentar la mano de obra en cualquiera de las especialidades. Creo que también es necesario que urgente haya un respeto y orden económico con reglas claras para que lo entendamos de esa manera.

Si estas opciones son las que proponen van a servir, pero el tema económico es lo primero que ve y analiza cualquier empresario antes de seguir progresando. Sino lamentablemente hay que dar el paso para atrás para cerrar las empresas, que no es el objetivo. Anhelo para que lo que ellos tengan en mente sea lo mejor para el empresario. No olvidemos que el resto del Estado vive del esfuerzo de los particulares”

Adriana Garde, Asociación de Mujeres Empresarias de San Juan (ACME)

“En cuanto al anuncio, en realidad el sector necesita precisiones y soluciones urgentes. Esto fue un anuncio de campaña y hasta ahora, a casi dos años desde que asumió Milei, las pymes han ido desapareciendo por falta de sostenibilidad en el sistema. Desde las subas sostenidas en energía eléctrica, combustible y la fuerte presión tributaria hacen que dejemos de ser competitivos. No especifica cuáles son los impuestos que bajarán ni como se implementarán los cambios.

Mantener una empresa hoy es un desafío. Muchos se están reduciendo hasta la mínima expresión. Ha crecido notablemente el número de empleados no registrados y las grandes cadenas cierran sucursales. Saber cuáles son los cambios en lo laboral es importante. Para competir con Chile, China u otro país debemos tener una respuesta rápida y concreta a la problemática. Esperamos que los anuncios sirvan para propiciar que las Pymes salgan adelante y puedan revertir esta acuciante situación.”

Hermes Rodríguez, Cámara de Comercio de San Juan

“El tema de la reforma laboral e impositiva es un pedido de larga data de las pymes en Argentina, producto de que no existe una flexibilización para que el empleador pueda tomar a un empleado y eso no le genere una causa judicial. Ese es el temor hoy y desde hace varios años que tiene el empresariado argentino, producto de que estas leyes no llegan nunca, se van poniendo parches, pero hay que hacer una modificación profunda y se dé la posibilidad al empresario que libremente pueda tomar empleados sin que lo vaya a perjudicar en su estructura comercial, producto de que algunos empleados evidentemente, y de acuerdo a las leyes que hoy tenemos en nuestro país se han quedado con las empresas.

Lo que hay que hacer es darles la posibilidad a través de generación de créditos a una tasa muy baja, en donde el empleador se pueda seguir desarrollando y a través de eso quitarle al Estado la posibilidad de que pueda seguir ingresando gente y que esa gente ingrese a la actividad privada. Esto es lo más importante, darle la posibilidad al privado de tomar mano de obra para que esas personas no vayan a pedirle trabajo al Estado”.

Hugo Goransky, Unión Industrial

“Desde la UIA, nosotros creemos que es muy importante que se haya solucionado o se esté solucionado el déficit fiscal, pero para poder producir nosotros tenemos que vender productos y no impuestos. Para nivelar la cancha tenemos que ser competitivos y una reforma impositiva es fundamental, una reforma que nos permita conectar con el mundo tanto en el mercado interno como en el mercado externo.

También estamos convencidos que una modernización laboral nos va a permitir que haya más trabajo, sobretodo que las pymes no pongan en riesgo la fuente de trabajo cuando existen estos conflictos laborales que generan sobre todo a las fuentes de trabajo tanto problemas. Esto no significa vulnerar el derecho de los trabajadores ni las actuales leyes, sino modernizar la ley para que se genere más empleo u la industria es el sector que emplea trabajadores registrados.

Creemos que tiene que haber una reforma impositiva y que se amplíe el mapa tributario en Argentina, cosa que no seamos siempre los mismos que paguemos impuestos y haya competencia desleal. Creemos indispensable que luego de las elecciones haya una reforma impositiva y una reforma laboral”.

Marcelo Quiroga, Comerciantes Unidos

“Desde mi perspectiva, el mensaje de Caputo cumplió con el objetivo de dar un espaldarazo y trazar una hoja de ruta concreta para el sector empresario, que es el público natural del Coloquio de IDEA.

La urgencia por la reforma laboral y tributaria es una demanda histórica del empresariado argentino. La promesa de avanzar en la eliminación de impuestos y flexibilización laboral es el "guiño" que esperaban para animarse a proyectar mayores inversiones a largo plazo.

La firme negación de una devaluación es un intento crucial por estabilizar las expectativas económicas, especialmente en un contexto pre-electoral y de tensión cambiaria. La competitividad basada en reformas estructurales, y no en el tipo de cambio, es una señal de querer apuntar a un crecimiento sostenible. Si bien el anuncio fue bien recibido por la audiencia de IDEA, el gran desafío es la implementación política de estas reformas. Una reforma laboral de las características que insinuó (más flexible y con costos de despido reducidos) inevitablemente generará un fuerte debate y resistencia en el ámbito sindical”.

Daniel Milla, Federación Económica San Juan

“Con relación al mensaje de Caputo, surgen algunas cuestiones que son de interés para el sector privado. Una de las que venimos reclamando desde hace tiempo es la reforma impositiva y laboral que nos ayudará a bajar los costos, incidiría en los precios y nos haría competitivos ante la estructura de la economía monetaria del gobierno actual, teniendo en cuenta que la macro se está ordenada, pero la micro es caótica en cuanto a consumo y ventas, y necesitamos ayuda para establecer reglas claras y que la inversión llegue a la provincia o el país.

Teniendo en cuenta que toda la reestructuración no tiene que dañar a los sectores más vulnerables.

Quedamos a la espera del tratamiento, instrumentación y reglamentación, para ver como continua la situación económica. Debe haber un cambio inmediato porque la situación es caótica en el sector privado”

Analía Salguero, cámara de Expendedores de Combustible

“Suena a una lectura de lo que esta sucediendo y grandes expresiones de deseo. Deseamos que realmente sean las medidas acertadas, pero hasta el momento no veo acciones concretas para poder darle tracción a la economía. Si veo buenas decisiones tomadas en lo macro. Como empresarios colaboraremos con el gobierno que se trate para salir adelante y hacer las cosas bien. Esperamos que se traduzca en acciones y no en deseo.

Hay apoyo y cierta coincidencia con las medidas tomadas. Era el rumbo necesario para poder ordenar tantos años de mala administración que ha tenido el país”.