Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Entre Ríos y el asesinato de un remisero en Córdoba, junto a su hijo, quien acaba de cumplir 6 años y tiene un futuro incierto de momento.

Mientras Pablo Rodríguez Laurta (39) afirma que el múltiple crimen contra su ex pareja, su ex suegra y un remisero fue cometido para salvar a su hijo "de una red de trata" , la justicia debe definir qué ocurre con el pequeño de seis años, que ahora tiene a su madre muerta y a su padre en la cárcel.

El niño, que cumplió seis años este martes, actualmente quedó al cuidado de una familia de emergencia designada por un plan del gobierno provincial cordobés pensado para este tipo de situaciones traumáticas. A partir de ahora comenzará un proceso para resolver quienes quedarán como sus tutores

Quien habló sobre el futuro del chico fue Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos. Es el organismo que debió actuar el mismo domingo, cuando la policía detuvo a su padre en Gualeguaychú.

“El domingo, cuando se hizo el operativo, nos avisaron. El niño fue abordado por un psicólogo de la Policía primero, que hizo la revisación. Lo que hicimos fue ponerlo bajo resguardo, hacerlo sentir lo más cómodo posible, brindarle lo que esté necesitando, pensar en pasar tiempo con él y que todo sea lo más normal posible dentro de la situación", explicó la mujer en diálogo con Radio Mitre.

Luego explicó cómo será el protocolo para definir qué ocurre con el pequeño. “Siempre priorizamos que, ante una medida así, pueda ser dentro de la familia ampliada. Cuando eso no es posible porque no tenemos un referente evaluado positivamente, buscamos un referente socioafectivo. Y el último paso, recién ahí, es un dispositivo en residencia”, señaló.

Según había confirmado el Ministerio de Capital Humano de Córdoba esta semana, la justicia evaluará a todos los posibles candidatos del ámbito familiar que muestren interés en hacerse cargo del chico. Luego, definirá quien se queda con la custodia.

"Lo principal siempre es el interés superior del niño. Tanto los equipos como las familias y la escuela comprendieron que los procesos deben ser sin pausa pero sin prisa", explicó en diálogo con TN la ministra de Capital Humano provincial,Liliana Montero.

El sábado, en Villa Serrana, Rodríguez Laurta se las ingenió para llegar a la casa donde vivían su ex pareja Luna Micaela Giardina (26), su ex suegra Mariel Zamudio (54) y su hijo. Asesinó a balazos a Giardina y a su madre, y luego se escapó con el nene del lugar del crimen. Hay imágenes de cámaras de seguridad que los muestran a ambos saliendo de ahí.

Antes -el martes 7 de octubre a la noche- había asesinado y descuartizado al remisero Martín Palacio (49), que lo había ido a buscar a Concordia desde Buenos Aires. Ya lo conocía de un par de viajes anteriores.

Mediante la coordinación de los ministerios de Seguridad de las provincias de Córdoba y Entre Ríos la Policía los encontró el domingo en buen estado de salud en el hotel Berlín en Gualeguaychú, luego de que se activara el Alerta Sofía y un pedido de captura a Interpol.

Tras atrapar al uruguayo dentro del hotel, la Policía confirmó que en la habitación 209, donde se hospedaba, secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con 11 municiones. Creen que es la misma arma con la que asesinó a las dos mujeres.

