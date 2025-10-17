viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Otra gran víctima

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

El pequeño, de 6 años, estaba con su padre cuando fue detenido por el múltiple crimen en el que mataron a su madre, su abuela y un remisero. Si bien una familia de Córdoba recibió al menor, aún deben determinar cuál será su futuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Entre Ríos y el asesinato de un remisero en Córdoba,&nbsp; junto a su hijo, quien acaba de cumplir 6 años y tiene un futuro incierto de momento.

Pablo Laurta, principal acusado del doble femicidio en Entre Ríos y el asesinato de un remisero en Córdoba,  junto a su hijo, quien acaba de cumplir 6 años y tiene un futuro incierto de momento.

Mientras Pablo Rodríguez Laurta (39) afirma que el múltiple crimen contra su ex pareja, su ex suegra y un remisero fue cometido para salvar a su hijo "de una red de trata", la justicia debe definir qué ocurre con el pequeño de seis años, que ahora tiene a su madre muerta y a su padre en la cárcel.

Lee además
asesinaron a su mejor amiga a punaladas y lo filmaron
Crimen

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron
el doble femicida cordobes encerro y violo durante meses a su ex mujer, y victima
Investigación

El doble femicida cordobés encerró y violó durante meses a su ex mujer, y víctima

El niño, que cumplió seis años este martes, actualmente quedó al cuidado de una familia de emergencia designada por un plan del gobierno provincial cordobés pensado para este tipo de situaciones traumáticas. A partir de ahora comenzará un proceso para resolver quienes quedarán como sus tutores

Quien habló sobre el futuro del chico fue Clarisa Sack, presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Entre Ríos. Es el organismo que debió actuar el mismo domingo, cuando la policía detuvo a su padre en Gualeguaychú.

“El domingo, cuando se hizo el operativo, nos avisaron. El niño fue abordado por un psicólogo de la Policía primero, que hizo la revisación. Lo que hicimos fue ponerlo bajo resguardo, hacerlo sentir lo más cómodo posible, brindarle lo que esté necesitando, pensar en pasar tiempo con él y que todo sea lo más normal posible dentro de la situación", explicó la mujer en diálogo con Radio Mitre.

Luego explicó cómo será el protocolo para definir qué ocurre con el pequeño. “Siempre priorizamos que, ante una medida así, pueda ser dentro de la familia ampliada. Cuando eso no es posible porque no tenemos un referente evaluado positivamente, buscamos un referente socioafectivo. Y el último paso, recién ahí, es un dispositivo en residencia”, señaló.

Según había confirmado el Ministerio de Capital Humano de Córdoba esta semana, la justicia evaluará a todos los posibles candidatos del ámbito familiar que muestren interés en hacerse cargo del chico. Luego, definirá quien se queda con la custodia.

"Lo principal siempre es el interés superior del niño. Tanto los equipos como las familias y la escuela comprendieron que los procesos deben ser sin pausa pero sin prisa", explicó en diálogo con TN la ministra de Capital Humano provincial,Liliana Montero.

El sábado, en Villa Serrana, Rodríguez Laurta se las ingenió para llegar a la casa donde vivían su ex pareja Luna Micaela Giardina (26), su ex suegra Mariel Zamudio (54) y su hijo. Asesinó a balazos a Giardina y a su madre, y luego se escapó con el nene del lugar del crimen. Hay imágenes de cámaras de seguridad que los muestran a ambos saliendo de ahí.

Antes -el martes 7 de octubre a la noche- había asesinado y descuartizado al remisero Martín Palacio (49), que lo había ido a buscar a Concordia desde Buenos Aires. Ya lo conocía de un par de viajes anteriores.

Mediante la coordinación de los ministerios de Seguridad de las provincias de Córdoba y Entre Ríos la Policía los encontró el domingo en buen estado de salud en el hotel Berlín en Gualeguaychú, luego de que se activara el Alerta Sofía y un pedido de captura a Interpol.

Tras atrapar al uruguayo dentro del hotel, la Policía confirmó que en la habitación 209, donde se hospedaba, secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con 11 municiones. Creen que es la misma arma con la que asesinó a las dos mujeres.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Doble femicidio: Hallaron un cuerpo desmembrado, mientras buscan al chofer desaparecido

Habló la madre del doble femicida cordobés: "...di a luz a un asesino"

Brutal femicidio: asesinaron a una mujer a mazazos en la cabeza frente a sus hijos

Femicidio de Daiana: según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

Doble femicidio en Bahía Blanca: quiénes eran la mamá y la hija asesinadas y qué hipótesis se maneja

Triple femicidio: una testigo habló de un robo de 30 kilos de cocaína

Femicidio de Daiana Mendieta: sale a la luz una relación clandestina y tóxica

Los jubilados pueden solicitar anteojos gratis a PAMI: qué trámite tienen que hacer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mato a su madre, convivio con el cuerpo por dias y se arrojo al vacio desde un puente
Parricidio en Jujuy

Mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

En La Serena y Coquimbo, los precios tientan a los sanjuaninos: cuánto se ahorra en ropa y calzado. video
Tiempo en Chile

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

Te Puede Interesar

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama
Gran apuesta

En San Juan se realizarán mamografías gratis sin pedido médico, apuntando al diagnóstico preventivo de cáncer de mama

Por Celeste Roco Navea
Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal
Tribunales

Crimen de Emir: uno a uno, estos son los sospechosos de ejecutar el tiro mortal

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra
Preparativos

San Juan compra equipamiento para mejorar la comunicación en el Paso de Agua Negra

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso