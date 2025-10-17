Los jubilados pueden solicitar anteojos gratis a PAMI: qué trámite tienen que hacer

En medio de la grave situación económica por la que atraviesa un importante número de jubilados , muchos de ellos con ingresos mínimos de $326.266,36, más un bono extraordinario de $70.000, el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI) ofrece un beneficio de anteojos gratuitos para sus afiliados.

La iniciativa tiene como principal objetivo cuidar la salud visual de los jubilados y pensionados , al mismo tiempo que representa un gran alivio económico para ellos .

¿Quiénes pueden acceder a los anteojos gratuitos de PAMI?

El beneficio de lentes gratis de PAMI está disponible para:

Jubilados y pensionados afiliados a PAMI.

Personas mayores con credencial vigente.

Todo afiliado que cuente con una receta oftalmológica emitida por un médico especialista de la cartilla PAMI.

Lentes PAMI: el requisito para obtenerlos gratuitamente

Cabe destacar que el único requisito indispensable para acceder a este beneficio es contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI. Este documento debe especificar la prescripción exacta de los lentes y contener la firma, sello profesional y número de matrícula del especialista. La OME tiene una validez de 150 días desde su emisión.

Los afiliados deben presentar su DNI original, la orden médica y la credencial de PAMI vigente al momento de realizar el trámite. Estos documentos son verificados por la óptica seleccionada antes de proceder con la fabricación de los lentes.

Paso a paso: cómo es el trámite para acceder a los lentes gratis de PAMI

El primer paso consiste en solicitar un turno con un oftalmólogo de PAMI, ya sea por teléfono o en la sede más cercana. Durante la consulta, el especialista evaluará la necesidad de corrección visual y, de ser necesario, emitirá la OME correspondiente con la prescripción detallada. Con la orden médica en mano, los beneficiarios deben dirigirse a una óptica habilitada por PAMI.

El listado completo de establecimientos autorizados está disponible en el sitio web oficial de la obra social. En la óptica, se presentará la documentación requerida y se seleccionará el armazón entre las opciones disponibles.

Los lentes estarán listos para ser retirados luego de unos días, sin necesidad de coordinar un turno previo para la entrega. Para consultas adicionales, PAMI ofrece atención telefónica a través de su línea 138 (PAMI Responde), de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas. También es posible recibir asesoramiento personalizado en cualquier sede de la obra social.

El programa de PAMI permite a sus afiliados acceder por año al siguiente beneficio:

Dos pares de lentes por año (uno para cerca y otro para lejos).

Un par de bifocales, en lugar de los dos anteriores.

Este beneficio se mantiene vigente en octubre y es uno de los más valorados por los más de 5 millones de afiliados de PAMI en todo el país.

FUENTE: Crónica