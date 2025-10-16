jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El bolsillo, expectante

Jubilados de ANSES: ¿el bono también aumenta en noviembre?

ANSES confirmó el aumento del 2,1% para las jubilaciones en en el próximo mes. ¿Qué pasará con el bono?

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó un aumento en la jubilación para noviembre y el bono está en veremos

ANSES confirmó un aumento en la jubilación para noviembre y el bono está en veremos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo refuerzo económico para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en noviembre. Sin embargo, persiste la duda sobre el bono adicional: ¿se mantendrá sin cambios o tendrá un aumento?

Lee además
Los jubilados de ANSES tienen distintas opciones de créditos en bancos adheridos al programa.
Una alternativa

Jubilados de ANSES: requisitos y cómo solicitar créditos de hasta $1.500.000
ANSES brinda importantes beneficios pero tiene un límite para los salarios más elevados.
A prestar atención

ANSES elimina la asignación familiar para un grupo de beneficiarios

Otros grupos del organismo también recibirán un incremento en sus haberes de noviembre, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También te puede interesar:Con el aumento y el bono ¿de cuánto será la jubilación mínima en noviembre? Con el aumento de la AUH en noviembre ¿sube el monto de la Tarjeta Alimentar?

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

Con el aumento del 2,1 %, el haber mínimo jubilatorio pasará de $326.298,38 a $333.150,65.

Si se mantiene vigente el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascenderá a $403.150,65.

El Ejecutivo prevé mantener este refuerzo de ingresos para los jubilados de haberes mínimos durante noviembre, hasta que los aumentos por movilidad consoliden el poder adquisitivo.

En tanto, los jubilados con haberes superiores percibirán una suba proporcional, también del 2,1 %, según los nuevos valores publicados por el organismo previsional.

El incremento alcanza además a los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Bono para jubilados en noviembre de la ANSES

El Gobierno mantiene el pago mensual del bono de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo también se aplica en noviembre de 2025, sin cambios en los montos.

Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

  • Cobran un bono de $70.000: Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150.
  • Cobran un bono variable de menor valor: Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000.
  • No cobran bono: Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

Fecha de cobro en Mi Anses

Las fechas de cobro se pueden consultar en:

  • Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • El calendario de pagos confirmado en anses.gob.ar.

FUENTE: BAE Negocios

Temas
Seguí leyendo

ANSES otorgará un pago único de $102.330 en octubre: a quiénes les corresponde

Cuándo cobro ANSES en octubre: éstos son los aumentos para este mes

Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

Uruguay, a punto de despenalizar la eutanasia

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Este martes San Juan espera una jornada calurosa

Doble femicidio: Hallaron un cuerpo desmembrado, mientras buscan al chofer desaparecido

Se agrava la causa de la influencer que usó el CUIT de Orrego y otros gobernadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Piden cuidar el consumo de agua en San Juan tras el viento que corrió durante la madrugada.
Atención

Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Te Puede Interesar

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Colegios preuniversitarios de la UNSJ: ya hay fecha para los esperados exámenes de ingreso
Atención

Colegios preuniversitarios de la UNSJ: ya hay fecha para los esperados exámenes de ingreso

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson