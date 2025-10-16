Jubilados de ANSES: ¿el bono también aumenta en noviembre?

ANSES confirmó un aumento en la jubilación para noviembre y el bono está en veremos

El Gobierno nacional oficializó un nuevo refuerzo económico para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) en noviembre. Sin embargo, persiste la duda sobre el bono adicional: ¿se mantendrá sin cambios o tendrá un aumento?

A prestar atención ANSES elimina la asignación familiar para un grupo de beneficiarios

Una alternativa Jubilados de ANSES: requisitos y cómo solicitar créditos de hasta $1.500.000

Otros grupos del organismo también recibirán un incremento en sus haberes de noviembre, entre ellos la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También te puede interesar:Con el aumento y el bono ¿de cuánto será la jubilación mínima en noviembre? Con el aumento de la AUH en noviembre ¿sube el monto de la Tarjeta Alimentar?

Cuánto cobran los jubilados en noviembre 2025

Con el aumento del 2,1 %, el haber mínimo jubilatorio pasará de $326.298,38 a $333.150,65.

Si se mantiene vigente el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima ascenderá a $403.150,65.

El Ejecutivo prevé mantener este refuerzo de ingresos para los jubilados de haberes mínimos durante noviembre, hasta que los aumentos por movilidad consoliden el poder adquisitivo.

En tanto, los jubilados con haberes superiores percibirán una suba proporcional, también del 2,1 %, según los nuevos valores publicados por el organismo previsional.

El incremento alcanza además a los beneficiarios de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y a las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez.

Bono para jubilados en noviembre de la ANSES

El Gobierno mantiene el pago mensual del bono de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Este refuerzo también se aplica en noviembre de 2025, sin cambios en los montos.

Los valores actualizados quedan de la siguiente manera:

Cobran un bono de $70.000: Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150.

Los jubilados y pensionados que perciban hasta un haber mínimo jubilatorio, equivalente a $333.150. Con el bono, el ingreso total asciende a $403.150. Cobran un bono variable de menor valor: Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000.

Los jubilados y pensionados con haberes entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto diferencial hasta alcanzar el total de $403.150. Si cobrás $353.150, el bono será de $50.000. No cobran bono: Los jubilados que superen los $403.150 no recibirán el refuerzo.

Fecha de cobro en Mi Anses

Las fechas de cobro se pueden consultar en:

Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

El calendario de pagos confirmado en anses.gob.ar.

FUENTE: BAE Negocios