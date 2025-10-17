viernes 17 de octubre 2025

Parricidio en Jujuy

Mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

La investigación comenzó cuando se desató un incendio en la vivienda del joven. A las pocas horas, descubrieron que su madre había sido asesinada en ese domicilio. Los vecinos lo vieron huir en su vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una causa que comenzó por un joven de 19 años que se quitó la vida tuvo un inesperado giro al descubrirse que su madre se encontraba muerta en el interior de su domicilio en el barrio El Chingo, en la provincia de Jujuy. Ahora, la Justicia investiga las circunstancias que rodearon ambos fallecimientos, aunque todos los indicios apuntan a un parricidio.

Según informó el medio local Somos Jujuy, el drama familiar salió a la luz el martes a la tarde cuando los vecinos alertaron sobre un principio de incendio en una vivienda lindera al río Grande.

Al percatarse de la situación, forzaron la puerta para ingresar. En ese momento, observaron que el hijo de la mujer salía corriendo y abordaba un automóvil para huir a toda velocidad. Las personas que se acercaron al lugar lograron sofocar el fuego antes de la llegada de los bomberos y el personal policial.

Pocos minutos después, los mismos vecinos escucharon gritos y vieron cómo el joven, al volante de un Ford Focus gris, impactaba el vehículo contra la baranda del puente San Martín y luego se arrojaba al vacío, cayendo sobre el lecho del río Grande.

Según el testimonio de los testigos, el joven de 19 años descendió del automóvil aún en movimiento antes de lanzarse desde la baranda del puente. El vehículo, sin control, subió a la vereda y chocó violentamente contra la estructura, aunque no se registraron otros heridos, ya que no había peatones en la zona.

El operativo de rescate se activó de inmediato, con la intervención de efectivos de la Seccional 3ra, Bomberos, Seguridad Vial, Criminalística y el SAME. El tránsito en el sector fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de auxilio y las pericias correspondientes.

El joven fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció algunas horas en terapia intensiva antes de fallecer en la madrugada del miércoles.

Mientras tanto, en la vivienda del barrio El Chingo, personal de Criminalística, del Ministerio Público de la Acusación y de Bomberos trabajaba en la escena donde se produjo un macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de la madre, una mujer de aproximadamente 60 años.

Según detalló el fiscal Diego Cussel a Canal 7 de Jujuy, el cadáver se encontraba en un patio interno, envuelto en una frazada, y el médico forense determinó preliminarmente que llevaba varios días en el lugar. El funcionario precisó que la mujer habría sido asesinada con un arma blanca, presentando heridas en el rostro, cuello, cabeza y zona pectoral.

Luego, tras el resultado de la autopsia, se conoció que habrían pasado entre 10 y 14 días de la fecha de la muerte, y mostraba signos de descomposición avanzada.

El fiscal subrayó que la investigación apunta a un parricidio, aunque la confirmación dependerá de los resultados de las pericias sobre los celulares de la víctima y el victimario, una computadora y cuchillos hallados en el domicilio.

“El móvil del crimen va a surgir con el desarrollo de la investigación, pero recordemos que si se comprueba que el joven es el autor del crimen hay una extinción de la acción penal por fallecimiento. Eso lo establece el Código Penal. De comprobarse que cometió un parricidio y luego haberse quitado la vida, se procede a la extinción de la acción penal”, explicó Cussel.

El fiscal también señaló que, según los relatos de los vecinos, no se observó el ingreso de otras personas a la vivienda, por lo que en principio no habría más involucrados en el hecho. “Este joven de 20 años no era habitué de tener amigos ni pareja. Siempre se lo veía con su madre”, concluyó Cussel.

