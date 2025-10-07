martes 7 de octubre 2025

Lo dicen los astros

Con ascendente en amor: con qué sorprender a mamá en su día según su signo

El próximo 19 de octubre llega el Día de la Madre ý hay pistas más que interesantes para acertar con los regalos.

Por Mario Godoy
Los astros son una buena guía para acertar en el regalo para el Día de la Madre.

Los astros son una buena guía para acertar en el regalo para el Día de la Madre.

Elegir el regalo perfecto para el Día de la Madre puede ser un desafío, pero la astrología ofrece una brújula infalible. Cada signo tiene rasgos y preferencias que, al conocerlos, nos guían hacia el obsequio ideal. De la energía de Aries a la sensibilidad de Piscis, encuentra la inspiración para hacer de su día algo inolvidable y lleno de amor.

Signos de fuego: energía y aventura

Las mamás de Fuego (Aries, Leo, Sagitario) son enérgicas, entusiastas y aman ser el centro de atención o embarcarse en nuevas aventuras.

  • Aries (21 marzo - 19 abril): La mamá Aries es valiente, activa y le encanta empezar cosas nuevas. El regalo perfecto es una experiencia que ponga a prueba su energía: una clase de fitness o yoga, un paseo al aire libre, un día de spa o un producto de belleza premium para que luzca radiante.

  • Leo (23 julio - 22 agosto): A la mamá Leo le fascina el lujo, el glamour y ser admirada. Piensa en grande: joyería deslumbrante, un bolso de diseñador, un producto de cuidado personal exclusivo o una suscripción a un gimnasio de alta gama. Lo importante es que sea impresionante y la haga sentir como la reina que es.

  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): La mamá Sagitario es el alma viajera, curiosa y filosófica. Necesita regalos que alimenten su sed de conocimiento y aventura: un bono para un viaje, una guía de un destino soñado, una degustación de vinos, un curso de idiomas o un equipo deportivo para nuevas exploraciones.

Signos de tierra: confort y practicidad

Las mamás de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) valoran el confort, la calidad, la practicidad y el lujo tangible.

  • Tauro (20 abril - 20 mayo): La mamá Tauro es sibarita y aprecia los placeres sensoriales. Conquístala con regalos que apelen a sus sentidos: joyas finas, chocolates de alta calidad, un vino excepcional, una bata de lujo, un masaje relajante o una cena gourmet en un restaurante.

  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): La mamá Virgo es práctica, detallista y amante del orden. Su regalo ideal debe facilitarle la vida: un organizador elegante para su maquillaje o escritorio, un gadget tecnológico que le ahorre tiempo, un libro sobre un tema que le apasione o un set de productos orgánicos y naturales.

  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): La mamá Capricornio es ambiciosa, trabajadora y valora la calidad y la utilidad. Lo mejor es algo que le dé descanso o que sea una inversión: un día de spa completo, un artefacto tecnológico de última generación, un bolígrafo de lujo o ropa de fibras naturales y bien hecha.

Signos de aire: comunicación y estilo

Las mamás de Aire (Géminis, Libra, Acuario) son intelectuales, sociables y adoran las cosas bellas y novedosas.

  • Géminis (21 mayo - 20 junio): La mamá Géminis es comunicativa, curiosa y versátil. Le encantará un regalo que estimule su mente: un libro interesante, un curso online (fotografía, cocina, etc.), entradas para el teatro, una tablet o un móvil nuevo para estar siempre conectada.

  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): La mamá Libra ama la belleza, la armonía y el equilibrio. Su regalo debe ser estético y elegante: una pieza de joyería, un set de perfume y cremas, un jarrón o pieza decorativa para el hogar, o un certificado de regalo para su tienda de ropa favorita.

  • Acuario (20 enero - 18 febrero): La mamá Acuario es original, cool y le gusta lo moderno. Busca un regalo que refleje su espíritu libre y vanguardista: un aparato electrónico novedoso, una suscripción a un servicio de streaming, un libro sobre desarrollo personal o liderazgo, o un obsequio que apoye una causa social.

Signos de agua: emoción y hogar

Las mamás de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) son emocionales, intuitivas y muy apegadas a su familia y mundo interior.

  • Cáncer (21 junio - 22 julio): Cáncer es el símbolo maternal por excelencia, muy apegado al hogar y a los recuerdos. El regalo ideal debe ser sentimental: un álbum de fotos familiar, una joya personalizada, un marco para sus fotografías, un guardapelo, o cualquier cosa que promueva la comodidad en su hogar (una manta suave, un box de delicatessen).

  • Escorpio (23 octubre - 21 noviembre): La mamá Escorpio es intensa, misteriosa y transformadora. Lo que le regales debe ser profundo y empoderador: un libro de misterio, una experiencia emocionante (como un viaje en globo), lencería elegante, o shower steamers y aceites esenciales para un baño de transformación.

  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): La mamá Piscis es creativa, sensible e intuitiva. Los regalos que apelan a su lado emocional y artístico son perfectos: un taller creativo (alfarería, pintura, creación de perfumes), un ramo de flores, un libro de poesía, materiales de arte o una sesión de aromaterapia o reiki.

