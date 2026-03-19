¡Qué peligro!: los 3 signos que caminan por el filo de la negligencia

En el complejo tablero de la astrología, no todo es brillo y proactividad. Mientras algunos signos viven obsesionados con el orden y el deber, otros parecen haber nacido con una resistencia natural a las agendas, los detalles técnicos y las consecuencias a largo plazo.

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La negligencia, entendida como el descuido o la falta de esfuerzo en las tareas debidas, no siempre nace de la mala intención. A veces, es simplemente el resultado de una mente que está en otro lugar. Aquí desglosamos a los tres "despistados" del zodiaco.

1. Sagitario: El optimismo que ciega

El centauro es el rey de la negligencia por omisión. Su regente, Júpiter, le otorga una confianza ciega en que "todo saldrá bien". Esta actitud, aunque envidiable, los lleva a ignorar las letras pequeñas de los contratos, olvidar fechas de pago o subestimar riesgos evidentes.

El motivo: Su mirada está puesta en el horizonte, no en el suelo que pisa.

En la práctica: Es el signo que se va de viaje sin revisar si el pasaporte está vencido.

2. Piscis: El naufragio en la ensoñación

Piscis no es negligente por rebeldía, sino por desconexión. Al ser un signo de agua profundamente emocional y fantasioso, la realidad material le resulta a menudo abrumadora o aburrida. Su falta de atención al detalle puede causar estragos en entornos que requieren precisión técnica.

El motivo: Su mente es un océano de pensamientos donde los compromisos mundanos suelen hundirse.

En la práctica: Puede olvidar una reunión crucial simplemente porque se quedó atrapado en el análisis de un sueño o una canción.

3. Géminis: La dispersión como estilo de vida

Géminis es el maestro de empezar diez cosas y no terminar ninguna. Su negligencia proviene de la volatilidad. Se aburren rápido, y en el momento en que una responsabilidad pierde el brillo de la novedad, pasan a lo siguiente, dejando un rastro de tareas a medio hacer.