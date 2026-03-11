miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Alerta de descontrol: los 3 signos que no se pierden una fiesta por nada del mundo

Si lo que buscas es que nadie se quede sentado y la energía no decaiga, hay tres signos que son, literalmente, el motor de cualquier evento.

Por Mario Godoy
Hay signos que lo dan todo en un fiesta.

Hay signos que lo dan todo en un fiesta.

Organizar una fiesta requiere logística, buena música y el catering adecuado, pero el verdadero éxito depende de la química de los invitados. Si lo que buscas es que nadie se quede sentado y la energía no decaiga, hay tres signos del zodiaco que son, literalmente, el motor de cualquier evento.

Lee además
Hay signos que tienen que estar alertas frente a los vaivenes que presentará lo que resta de marzo.
Lo dicen los astros

Marzo negro: estos signos tienen el peor pronóstico para lo que resta del mes
Hay signos que se ponen muy locos con la burocracia.
Lo dicen los astros

Alergia a los trámites: estos 3 signos del zodiaco detestan la burocracia

Aquí te contamos quiénes son y por qué tu fiesta los necesita "de toque".

1. Piscis: el que lo da todo en la pista

No te dejes engañar por su perfil bajo al llegar. Piscis es el signo que, cuando entra en confianza (o suena su canción preferida), se transforma en el protagonista absoluto.

  • Su superpoder: Una conexión emocional única con el ambiente y la música.

  • Por qué los querés ahí: Son los que le ponen "mística" a la noche. Si hay un Piscis copado, la fiesta se vuelve inolvidable porque se entregan por completo al momento. Son los que terminan abrazados a medio mundo cantando a los gritos a las 5 de la mañana.

2. Sagitario: el espíritu libre (y el último en irse)

Para Sagitario, la vida es una celebración constante. Son los aventureros del zodiaco y ven cada fiesta como una oportunidad para hacer nuevos mejores amigos.

  • Su superpoder: Una energía inagotable y un humor contagioso.

  • Por qué los quieres ahí: Son los que proponen los juegos más locos, los que mezclan a los grupos de amigos que no se conocen y los que aseguran que la "buena onda" sea la norma. Con un Sagitario, el aburrimiento no es una opción.

3. Géminis: el relacionista público estrella

¿Tienes miedo de que la conversación se estanque? Llama a un Géminis. Este signo de aire tiene la capacidad de hablar con el DJ, el cumpleañero y el vecino que se queja por el ruido, todo al mismo tiempo.

  • Su superpoder: La versatilidad absoluta.

  • Por qué los quieres ahí: Son el pegamento social. Géminis se encarga de que la charla fluya, saltando de tema en tema con una agilidad envidiable. Son expertos en detectar quién está aburrido y rescatarlo con una charla brillante.

Temas
Seguí leyendo

Los tres signos que más sufren al armar la valija: ¿previsión o caos?

Hagan sus apuestas: los 3 signos que corren con la suerte a favor en el azar

El "podio de la lengua picante": ¿cuáles son los 3 signos que no pueden evitar criticar?

Alerta de temperamento: los tres signos con el peor humor

Los enamorados del aula: cuáles son los tres signos que mejor viven la vuelta a clases

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez