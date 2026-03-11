Alerta de descontrol: los 3 signos que no se pierden una fiesta por nada del mundo

Hay signos que lo dan todo en un fiesta.

Organizar una fiesta requiere logística, buena música y el catering adecuado, pero el verdadero éxito depende de la química de los invitados . Si lo que buscas es que nadie se quede sentado y la energía no decaiga, hay tres signos del zodiaco que son, literalmente, el motor de cualquier evento.

Aquí te contamos quiénes son y por qué tu fiesta los necesita "de toque".

1. Piscis: el que lo da todo en la pista

No te dejes engañar por su perfil bajo al llegar. Piscis es el signo que, cuando entra en confianza (o suena su canción preferida), se transforma en el protagonista absoluto.

Su superpoder: Una conexión emocional única con el ambiente y la música.

Por qué los querés ahí: Son los que le ponen "mística" a la noche. Si hay un Piscis copado, la fiesta se vuelve inolvidable porque se entregan por completo al momento. Son los que terminan abrazados a medio mundo cantando a los gritos a las 5 de la mañana.

2. Sagitario: el espíritu libre (y el último en irse)

Para Sagitario, la vida es una celebración constante. Son los aventureros del zodiaco y ven cada fiesta como una oportunidad para hacer nuevos mejores amigos.

Su superpoder: Una energía inagotable y un humor contagioso.

Por qué los quieres ahí: Son los que proponen los juegos más locos, los que mezclan a los grupos de amigos que no se conocen y los que aseguran que la "buena onda" sea la norma. Con un Sagitario, el aburrimiento no es una opción.

3. Géminis: el relacionista público estrella

¿Tienes miedo de que la conversación se estanque? Llama a un Géminis. Este signo de aire tiene la capacidad de hablar con el DJ, el cumpleañero y el vecino que se queja por el ruido, todo al mismo tiempo.