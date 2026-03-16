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Lo dicen los astros

"Lunes de resaca" emocional: los 3 signos que terminan el fin de semana agotados

Para ciertos signos, el sábado y el domingo suelen convertirse en una maratón de actividades, compromisos sociales o procesos mentales que los dejan completamente drenados al sonar la alarma del lunes.

Por Mario Godoy
Hay signos que arrancan la semana filtrados después de un finde lleno de actividades.

Hay signos que arrancan la semana filtrados después de un finde lleno de actividades.

Para muchos, el fin de semana es sinónimo de descanso y desconexión. Sin embargo, para ciertos signos del zodiaco, el sábado y el domingo suelen convertirse en una maratón de actividades, compromisos sociales o procesos mentales que los dejan completamente drenados al sonar la alarma del lunes.

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¿Por qué algunos vuelven al trabajo más cansados de lo que se fueron el viernes? Aquí te contamos quiénes son los tres integrantes del horóscopo que más necesitan una "siesta de 48 horas".

1. Cáncer: El anfitrión que no sabe decir que no

Para el cangrejo, el fin de semana suele ser el momento de reunir a la familia o al grupo de amigos. Cáncer no solo asiste a la reunión; Cáncer organiza, cocina, escucha los problemas de todos y se asegura de que nadie tenga el vaso vacío.

  • El motivo del desgaste: Su empatía es su mayor virtud, pero también su mayor agotamiento. Absorben las energías de quienes los rodean y terminan el domingo necesitando un caparazón nuevo donde esconderse del mundo.

  • Diagnóstico dominical: Agotamiento emocional profundo.

2. Virgo: La lista de tareas que nunca termina

Mientras otros ven el sábado como un día para ver series, Virgo lo ve como la oportunidad perfecta para limpiar el horno, organizar los archivos del ordenador, hacer la compra del mes y planificar la agenda de las próximas tres semanas.

  • El motivo del desgaste: La incapacidad de "no hacer nada". Para Virgo, el ocio productivo sigue siendo trabajo. No descansan hasta que su entorno es perfecto, y como la perfección no existe, terminan el fin de semana con una fatiga física y mental considerable.

  • Diagnóstico dominical: Sobrecarga cognitiva y tensión muscular.

3. Géminis: La maratón social sin frenos

Si hay un plan, Géminis estará allí. Y si hay tres planes a la misma hora, intentará ir a los tres. El signo de los gemelos sufre de FOMO (miedo a perderse de algo) de forma crónica durante los días libres.

  • El motivo del desgaste: El exceso de estímulos. Entre conversaciones cruzadas, traslados de un sitio a otro y el flujo constante de información y risas, su sistema nervioso llega al lunes pidiendo clemencia. La "batería social" de Géminis es amplia, pero cuando se agota, el apagón es total.

  • Diagnóstico dominical: Burnout social y falta de sueño.

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