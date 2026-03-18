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Lo dicen los astros

Resistencia al cambio: los 3 signos que prefieren el "status quo"

Mientras algunos signos del zodiaco ven la incertidumbre como una aventura, otros la perciben como una amenaza directa a su paz mental.

Por Mario Godoy
Hay signos que son muy reacios a los cambios.

Hay signos que son muy reacios a los cambios.

En un mundo que se mueve a la velocidad de la luz, no todos están dispuestos a saltar al vacío sin paracaídas. Mientras algunos signos del zodiaco ven la incertidumbre como una aventura, otros la perciben como una amenaza directa a su paz mental.

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La astrología explica que esta resistencia suele estar ligada a la modalidad fija de ciertos signos, cuya función en la naturaleza es consolidar y preservar lo que ya existe. A continuación, desglosamos quiénes son los "guardianes de la estabilidad" y por qué les cuesta tanto dar el brazo a torcer.

1. Tauro: el ancla del zodiaco

Para Tauro, el cambio no es solo molesto; es físicamente agotador. Al ser un signo de tierra regido por Venus, valora la seguridad material y el confort por encima de todo.

  • ¿Por qué le cuesta? Construyen su vida como una fortaleza. Una mudanza, un cambio de jefatura o incluso un cambio en el menú de su restaurante favorito puede generarles una crisis de ansiedad.

  • Su mantra: "Si no está roto, no lo arregles".

  • El desafío: Aprender que la seguridad interna es más valiosa que la externa.

2. Leo: el rey de su propia estructura

Aunque es un signo de fuego (generalmente asociado a la acción), Leo es un signo fijo. Esto significa que, una vez que ha diseñado un sistema o una rutina que le permite brillar, no aceptará sugerencias externas para modificarla.

  • ¿Por qué le cuesta? El cambio suele venir de agentes externos, y a Leo le molesta perder el control o sentir que otros imponen las reglas del juego.

  • Su mantra: "Mi método es el que funciona".

  • El desafío: Entender que evolucionar no significa perder el liderazgo, sino fortalecerlo.

3. Escorpio: la intensidad de lo conocido

Escorpio es el signo de la transformación, lo cual suena contradictorio. Sin embargo, aunque son capaces de renacer de sus cenizas, odian los cambios que no han sido planeados por ellos mismos.

  • ¿Por qué le cuesta? El cambio genera vulnerabilidad. Para un signo que protege sus emociones bajo una armadura, lo inesperado se siente como una grieta en su defensa. Necesitan tiempo para procesar el impacto emocional de cualquier novedad.

  • Su mantra: "Necesito saber qué hay debajo de la superficie antes de moverme".

  • El desafío: Soltar la necesidad de control absoluto sobre las circunstancias.

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