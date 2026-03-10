Marzo negro: estos signos tienen el peor pronóstico para lo que resta del mes

Marzo no será un mes de "renacer primaveral" para todos. Mientras algunos ven oportunidades, tres signos del zodiaco parecen haber quedado atrapados en el radar de Saturno y Mercurio, enfrentando una serie de obstáculos que pondrán a prueba su paciencia, sus finanzas y hasta sus electrodomésticos.
Aquí te presentamos quiénes deberán caminar con pies de plomo durante las próximas semanas:
1. Virgo: el caos en el orden
Para el signo de la perfección, marzo será un ejercicio de humildad. Los planes detallados de Virgo se verán interrumpidos por malentendidos constantes.
-
El punto crítico: Las comunicaciones. Correos que no llegan, mensajes malinterpretados y contratos que se retrasan.
-
El consejo: No firmes nada importante sin leer la letra pequeña tres veces. Si algo puede salir mal, Virgo tendrá el Excel listo para verlo fallar.
2. Piscis: entre la niebla y la realidad
A pesar de estar en su temporada, Piscis podría sentirse más abrumado que celebrado. La carga emocional será pesada y la sensación de "estar en el lugar equivocado" será constante.
-
El punto crítico: La energía física y las finanzas. Gastos inesperados (esa fuga de agua o la multa que no viste venir) mermarán sus ahorros.
-
El consejo: Evita las decisiones impulsivas basadas en la melancolía. Mantén los pies en la tierra, aunque el suelo se mueva un poco.
3. Sagitario: el arquero sin flechas
El optimista del zodiaco se sentirá inusualmente frenado. Los viajes o proyectos de expansión que Sagitario tenía en mente encontrarán muros burocráticos o cancelaciones de último minuto.
-
El punto crítico: El entorno laboral. Las tensiones con figuras de autoridad podrían escalar si no cuidan su honestidad brutal.
-
El consejo: Este mes, el silencio es tu mejor aliado. No todas las batallas valen la pena, especialmente cuando el universo parece tener mejores reflejos que tú.