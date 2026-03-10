Marzo negro: estos signos tienen el peor pronóstico para lo que resta del mes

Hay signos que tienen que estar alertas frente a los vaivenes que presentará lo que resta de marzo.

Marzo no será un mes de "renacer primaveral" para todos. Mientras algunos ven oportunidades, tres signos del zodiaco parecen haber quedado atrapados en el radar de Saturno y Mercurio, enfrentando una serie de obstáculos que pondrán a prueba su paciencia, sus finanzas y hasta sus electrodomésticos.

Aquí te presentamos quiénes deberán caminar con pies de plomo durante las próximas semanas:

1. Virgo: el caos en el orden

Para el signo de la perfección, marzo será un ejercicio de humildad. Los planes detallados de Virgo se verán interrumpidos por malentendidos constantes.

El punto crítico: Las comunicaciones. Correos que no llegan, mensajes malinterpretados y contratos que se retrasan.

El consejo: No firmes nada importante sin leer la letra pequeña tres veces. Si algo puede salir mal, Virgo tendrá el Excel listo para verlo fallar.

2. Piscis: entre la niebla y la realidad

A pesar de estar en su temporada, Piscis podría sentirse más abrumado que celebrado. La carga emocional será pesada y la sensación de "estar en el lugar equivocado" será constante.

El punto crítico: La energía física y las finanzas. Gastos inesperados (esa fuga de agua o la multa que no viste venir) mermarán sus ahorros.

El consejo: Evita las decisiones impulsivas basadas en la melancolía. Mantén los pies en la tierra, aunque el suelo se mueva un poco.

3. Sagitario: el arquero sin flechas

El optimista del zodiaco se sentirá inusualmente frenado. Los viajes o proyectos de expansión que Sagitario tenía en mente encontrarán muros burocráticos o cancelaciones de último minuto.