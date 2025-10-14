La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Continúa la conmoción por el barrio Valle Grande -Rawson- sigue conmocionado tras la muerte de Emir Barboza , un niño de 8 años asesinado de un disparo en el pecho en medio de una balacera que se desató entre vecinos del sector conocido como Manzana 23. La investigación judicial avanza, pero el dolor y la indignación se multiplican entre los familiares y la comunidad, mientras se intenta determinar quién disparó el proyectil que terminó con la vida del menor.

En medio de la conmoción, Rosa, la madre de Emir, rompió el silencio a través de redes sociales. Con un mensaje cargado de angustia y reproches hacia quienes opinaron sin conocer los hechos, la mujer dejó en claro su desesperación: “Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos... dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo”.

El principal apuntado, según la familia

Este mensaje se suma a otras expresiones de indignación de la familia, que apuntó públicamente a Jonathan Javier Carrizo como el presunto responsable del crimen. “Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios, hdp asesino, eso sos. Pero vas a pagar por lo que hiciste, malparido. Era un niño, toda una vida por delante”, escribió otro familiar, generando un clima de tensión entre los vecinos.

El caso y los detenidos

El hecho se produjo entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes. Según los primeros testimonios, una disputa entre grupos de vecinos rivales escaló hasta transformarse en un tiroteo. Desde una vivienda identificada como la Casa 1 de la Manzana 23 se efectuaron múltiples disparos hacia la vía pública, y uno de ellos impactó directamente en Emir, que se encontraba jugando cerca. Un familiar, Roberto Barboza, lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.

Tras el aviso, un amplio operativo policial se desplegó en la zona, con la participación de la Policía Científica, la Brigada de Delitos Especiales, el Grupo GERAS, Bomberos y la comisaría jurisdiccional, bajo la coordinación de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez y la jueza Mabel Moya. En cuatro allanamientos simultáneos, realizados entre las Manzanas 23 y 26 del barrio, fueron detenidas siete personas: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad identificado como L.B., quien quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

En los domicilios allanados, la policía secuestró vainas servidas, proyectiles deformados, cartuchos de calibres 9 mm, .22 y 20, un revólver Bagual calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers y varios teléfonos celulares. También se preservó la vestimenta de los aprehendidos para análisis balísticos y detección de restos de pólvora. Mientras tanto, el cuerpo de Emir fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.