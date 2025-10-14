martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Misterio

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen

Los elementos metálicos fueron encontrados en un corral del barrio Municipal. La dueña del lugar afirmó que habían sido dejados por un antiguo inquilino, y ahora la Justicia intenta establecer su origen.

Por Redacción Tiempo de San Juan
guardarrail

Un procedimiento policial en el barrio Municipal, en el departamento de Angaco, terminó con el secuestro de diez guardarrail cuya procedencia aún no pudo ser determinada.

Lee además
un auto quedo destrozado al chocar con un colectivo en angaco
Delitos Especiales

Un auto quedó destrozado al chocar con un colectivo en Angaco
silencio atroz en el valle grande y el vinculo familiar de emir con uma, la beba asesinada en rawson 11 anos atras
Madrugada fatal

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

El hallazgo ocurrió en un corral ubicado dentro de una propiedad particular. Según informaron fuentes policiales, los efectivos entrevistaron a la dueña de la vivienda, identificada como Elsa Martínez, quien aseguró que los elementos no eran suyos. La mujer explicó que los guardarraíles habían sido dejados por un antiguo inquilino, conocido en la zona como “Paco” Cortez, cuando se retiró del lugar.

Ante esta situación, la Policía dispuso el secuestro preventivo de los objetos y su traslado a la comisaría de Angaco. Ahora, la UFI Delitos contra la Propiedad deberá determinar a quién pertenecen y cuál es su procedencia.

image
Temas
Seguí leyendo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: "Qué peligro"

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la explicacion de la madre de emir barboza, tras el asesinato en el valle grande: no opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio atroz en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Por Redacción Tiempo de San Juan
Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen
Misterio

Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen