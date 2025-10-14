Hallan diez guardarrail en una vivienda de Angaco y la Justicia investiga su origen

Un procedimiento policial en el barrio Municipal, en el departamento de Angaco, terminó con el secuestro de diez guardarrail cuya procedencia aún no pudo ser determinada.

El hallazgo ocurrió en un corral ubicado dentro de una propiedad particular. Según informaron fuentes policiales, los efectivos entrevistaron a la dueña de la vivienda, identificada como Elsa Martínez, quien aseguró que los elementos no eran suyos. La mujer explicó que los guardarraíles habían sido dejados por un antiguo inquilino, conocido en la zona como “Paco” Cortez, cuando se retiró del lugar.