martes 14 de octubre 2025

En Miami

Con gol de Messi, Argentina le gana 3 a 0 a Puerto Rico

Argentina disputa su segundo amistoso de la fecha FIFA ante Puerto Rico en el Chase Stadium, con Lionel Messi como titular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-14 at 9.46.09 PM

La Selección Argentina disputa su segundo y último amistoso de la ventana de octubre, enfrentando a Puerto Rico en el Chase Stadium, en Estados Unidos, casa del Inter Miami. Tras la victoria por 1-0 ante Venezuela el pasado viernes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca mantener el buen nivel mostrado en su primer encuentro.

Inglaterra el primer clasificado de Europa. 
Queda poco

Inglaterra, el primer Europeo clasificado al Mundial: uno a uno todos los que sacaron boleto
Sanjuaninos campeones. 
Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

Tras un atajadón de Emiliano "Dibu" Martínez, el equipo reaccionó y Alexis Mac Allister anotó el 1 a 0, a los 15 minutos del primer tiempo. A lo 24 Lionel Messi, ausente frente a la Vinotinto, es titular en este encuentro y dio un pase excepcional para que Gonzalo Montiel marcara el 2 a 0 a los 22 del primer tiempo.

A los 36, el astro argentino se encargó de anotar el 3 a 0 tras un centro hacia atrás.

El amistoso sirve para que Scaloni pruebe alternativas tácticas y jugadores de cara a los compromisos oficiales del equipo.

