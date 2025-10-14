Con gol de Messi, Argentina le gana 3 a 0 a Puerto Rico

La Selección Argentina disputa su segundo y último amistoso de la ventana de octubre, enfrentando a Puerto Rico en el Chase Stadium , en Estados Unidos, casa del Inter Miami. Tras la victoria por 1-0 ante Venezuela el pasado viernes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca mantener el buen nivel mostrado en su primer encuentro.

Tras un atajadón de Emiliano "Dibu" Martínez, el equipo reaccionó y Alexis Mac Allister anotó el 1 a 0, a los 15 minutos del primer tiempo. A lo 24 Lionel Messi , ausente frente a la Vinotinto, es titular en este encuentro y dio un pase excepcional para que Gonzalo Montiel marcara el 2 a 0 a los 22 del primer tiempo.

A los 36, el astro argentino se encargó de anotar el 3 a 0 tras un centro hacia atrás.

El amistoso sirve para que Scaloni pruebe alternativas tácticas y jugadores de cara a los compromisos oficiales del equipo.