viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buenos Aires

Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

La acusada, de 19 años, tenía una orden de restricción de acercamiento. La víctima debió ser atendida en un hospital de la zona por una lesión leve.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven, que tiene problemas de salud mental, fue detenida tras atacar a su madre.

La joven, que tiene problemas de salud mental, fue detenida tras atacar a su madre.

Una joven de 19 años fue detenida tras apuñalar a su mamá en su casa en Punta Lara, partido de Ensenada. La agresora tiene problemas de adicciones y tuvo otros episodios de violencia. También fue internada varias veces en un centro de salud mental.

Lee además
video: fue a el zonda, se enamoro y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de la plata
Imágenes sensibles

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

La policía llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí, se encontraron con Romina Amadeo Videla, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. La víctima relató que mientras descansaba en su dormitorio, fue atacada por su hija. La joven habría irrumpido en el lugar con un cuchillo y agredió a su madre.

La acusada tenía una orden judicial de restricción de acercamiento.

Luego de que la víctima aportara las características de su hija, el Centro de Monitoreo local implementó un operativo cerrojo. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, la joven fue interceptada y detenida a pocos metros del lugar del hecho.

Videla, en tanto, fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada consciente al Hospital Cestino. Allí se determinó que presentaba una lesión leve.

En la causa interviene la UFI N°16 de La Plata, bajo la carátula de “tentativa de homicidio y desobediencia”. La joven quedó alojada en la comisaría Segunda de Ensenada a disposición de la Justicia.

“El martes de esta semana fue la última vez que estuvo internada pero creemos que se escapó y fue a atacar a su madre por haberla echado de su casa, meterle una perimetral e internarla”, dijeron fuentes de la investigación.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Piden cadenas de oración para una joven sanjuanina que está muy grave

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

Aparecieron una adolescente de 17 años y un joven de 25 años que eran intensamente buscados en San Juan

Hallaron muerta a Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

Desesperada búsqueda de una joven que desapareció hace tres días

Doble femicidio en Entre Ríos: cómo está el hijo del asesino Pablo Laurta y quién lo albergará

Los jubilados pueden solicitar anteojos gratis a PAMI: qué trámite tienen que hacer

Procesan a la cantante Valentina Olguín que usó el Cuit de Orrego: pagará $500.000 que serán donados al hospital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mato a su madre, convivio con el cuerpo por dias y se arrojo al vacio desde un puente
Parricidio en Jujuy

Mató a su madre, convivió con el cuerpo por días y se arrojó al vacío desde un puente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Te Puede Interesar

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana
Paren en Off

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

Por Redacción Tiempo de San Juan
El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre
Buenas noticias

El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata
Educación

En la UNSJ crearon un doctorado: de qué se trata