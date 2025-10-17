Violento episodio: detuvieron a una joven acusada de apuñalar a su mamá

La joven, que tiene problemas de salud mental, fue detenida tras atacar a su madre.

Una joven de 19 años fue detenida tras apuñalar a su mamá en su casa en Punta Lara, partido de Ensenada. La agresora tiene problemas de adicciones y tuvo otros episodios de violencia. También fue internada varias veces en un centro de salud mental.

La policía llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí, se encontraron con Romina Amadeo Videla, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho . La víctima relató que mientras descansaba en su dormitorio, fue atacada por su hija . La joven habría irrumpido en el lugar con un cuchillo y agredió a su madre.

La acusada tenía una orden judicial de restricción de acercamiento.

Luego de que la víctima aportara las características de su hija, el Centro de Monitoreo local implementó un operativo cerrojo. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, la joven fue interceptada y detenida a pocos metros del lugar del hecho.

Videla, en tanto, fue asistida por una ambulancia del SAME y trasladada consciente al Hospital Cestino. Allí se determinó que presentaba una lesión leve.

En la causa interviene la UFI N°16 de La Plata, bajo la carátula de “tentativa de homicidio y desobediencia”. La joven quedó alojada en la comisaría Segunda de Ensenada a disposición de la Justicia.

“El martes de esta semana fue la última vez que estuvo internada pero creemos que se escapó y fue a atacar a su madre por haberla echado de su casa, meterle una perimetral e internarla”, dijeron fuentes de la investigación.

FUENTE: Crónica