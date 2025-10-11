sábado 11 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Imágenes sensibles

Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

La madre de una de las víctimas realizó la denuncia policial y reclamó medidas concretas para prevenir nuevos episodios de violencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boliche la plata

Una brutal pelea afuera de un boliche en La Plata terminó con una joven internada tras recibir múltiples golpes. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, en la previa del feriado, en la calle 49 entre 6 y 7.

Lee además
milei visito chaco y corrientes, junto con una famosa vedette
Recorrido electoral

Milei visitó Chaco y Corrientes, junto con una famosa vedette
postergaron la decision sobre la reimpresion de boletas en la provincia de buenos aires por un error procesal
Justicia

Postergaron la decisión sobre la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires por un error procesal

Según relataron testigos, mientras la joven estaba en el suelo, fue atacada con patadas en la cabeza y en las costillas. Una amiga que intentó auxiliarla también sufrió golpes, aunque sus heridas fueron leves. Ambas fueron trasladadas al Hospital Rossi.

La madre de una de las víctimas realizó la denuncia policial y reclamó medidas concretas para prevenir nuevos episodios de violencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauroszeta/status/1977111536985686382&partner=&hide_thread=false

El episodio fue registrado por algunos presentes, quienes no intervinieron y, en algunos casos, alentaron los ataques. Las autoridades analizan las imágenes de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes para identificar a los responsables.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo se desarrolló la pelea y quiénes participaron del ataque.

Temas
Seguí leyendo

Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

El exorbitante precio que pagó Simone Biles por un bife de chorizo en Buenos Aires

El truco oculto del asado: lo que pasa si frotás un diente de ajo en la parrilla antes de cocinar

El Tesoro estadounidense inyecta dólares en el mercado cambiario argentino y selló un swap por US$20.000 millones

Milei elogió a Mendoza: "Nos ofrece una muestra del país que queremos para nosotros y nuestros hijos"

Triple crimen de Florencio Varela: piden un careo tras la explosiva declaración de la mujer que alquiló la casa

Indignación: una profesora le dijo a una alumna venezolana, "vuélvase a su país" en plena clase

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
explosion en pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejo 17 heridos
Video impactante

Explosión en Pergamino: investigan fallas en un experimento escolar que dejó 17 heridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso
SMN

San Juan vivirá un sábado caluroso y ventoso

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina
Emoción viral desde San Juan

La reacción de una espectadora al no ver a Jaime Muñoz en la final de la Voz Argentina

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza
Crimen

Femicidio de Daiana: Según la autopsia, no murió de un disparo en la cabeza

Te Puede Interesar

Reafirmar el hábito de la lectura en uno de los desafíos de los bibliotecarios de San Juan.
Mirando hacia dentro

Radiografía de la lectura en San Juan a través de la mirada del ámbito bibliotecario

Por Jorge Balmaceda Bucci
Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?
Resultados

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad
Video

En Pocito, se llevó una moto y terminó filmado por una cámara de seguridad

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Videos

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia