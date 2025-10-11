Viralizaron una feroz patada en la cabeza a una joven en un boliche de La Plata

Una brutal pelea afuera de un boliche en La Plata terminó con una joven internada tras recibir múltiples golpes. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, en la previa del feriado, en la calle 49 entre 6 y 7.

Según relataron testigos, mientras la joven estaba en el suelo, fue atacada con patadas en la cabeza y en las costillas. Una amiga que intentó auxiliarla también sufrió golpes, aunque sus heridas fueron leves. Ambas fueron trasladadas al Hospital Rossi.

La madre de una de las víctimas realizó la denuncia policial y reclamó medidas concretas para prevenir nuevos episodios de violencia.

— Vía Szeta (@mauroszeta) October 11, 2025

El episodio fue registrado por algunos presentes, quienes no intervinieron y, en algunos casos, alentaron los ataques. Las autoridades analizan las imágenes de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes para identificar a los responsables.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo se desarrolló la pelea y quiénes participaron del ataque.