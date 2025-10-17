viernes 17 de octubre 2025

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

El candidato del Frente de Izquierda nos dejó acompañarlo al super para las compras de una semana y, de yapa, un asado con amigos. Mirá todo lo que llevó Mauricio Núñez, en este video imperdible de Paren en Off.

Con Paren en Off te seguimos presentando a los candidatos en su faceta más íntima. Esta vez le tocó el turno a Mauricio Núñez, candidato a diputado por la lista del Frente de Izquierda en San Juan.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, aprovechamos una compra rápida en el Café América de calle Nuche, para conocer más al candidato. Su perfil como Licenciado en Relaciones Internacionales, lo combina con la militancia política, la docencia y ahora su candidatura.

En diálogo con Paren en Off mostró qué lleva para la merienda de su hijo, qué yerba elige para tomar mate y también, de yapa, le tocó comprar la picada para un asado con amigos.

Conocé más a Mauricio Núñez, en este video:

