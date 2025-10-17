El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente desde su domicilio en San José 1111 , donde cumple arresto domiciliario. A través de un mensaje de audio de casi 15 minutos , la exvice fue la gran protagonista de la jornada en la que miles de militantes se movilizaron en caravana hacia Constitución para expresar su apoyo.

Acompañada simbólicamente por el gobernador bonaerense Axel Kicillof , quien también tomó la palabra ante la militancia, Cristina lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei , al acuerdo con Donald Trump y al equipo económico encabezado por Luis Caputo .

“Hace 80 años era Braden o Perón, ahora es Bessent o Perón”, dijo la exmandataria en alusión al financista estadounidense Scott Bessent, uno de los principales aliados internacionales del Presidente. Y remató con una frase que resonó fuerte entre los presentes: “El 26 es Milei o Argentina”, en referencia a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Críticas a Milei, Caputo y al acuerdo con Washington

En su mensaje, Cristina apuntó contra la política económica y los vínculos del Gobierno con Estados Unidos. “Hoy vemos que festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, pero no: lo que el Tesoro de los Estados Unidos está comprando es tiempo, tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron”, sostuvo.

Y añadió: “Ayer nos querían imponer un modelo desde la embajada; hoy ya lo hacen directamente desde el Despacho Oval en Washington. Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el libreto siempre es el mismo: disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale sus recursos naturales”.

“El Gobierno tiene el voto de los que fugan”

Con tono encendido, la exvicepresidenta ironizó sobre el apoyo internacional a Milei y al Fondo Monetario Internacional: “Milei ya tiene el voto de Kristalina Georgieva, aunque no sepamos en qué mesa le toca votar. Tiene el voto del embajador Peter Lamelas, que dice que yo tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessent. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes sin oportunidades y de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad”.

En otro tramo de su discurso, Cristina recordó el 17 de octubre de 1945 y trazó un paralelismo con la actualidad:

“Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo. Nació algo más que un movimiento político: nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista”.

Tras la difusión del audio, Cristina salió al balcón para saludar a los militantes que se habían concentrado desde temprano. La jornada culminó entre cánticos, banderas y el mensaje que marcó el tono del día: "Hoy es Bessent o Perón”.