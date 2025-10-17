viernes 17 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día de la Lealtad

El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"

La ex presidenta Cristina Kirchner emitió un mensaje por altavoces ante la multitud que se convocó debajo de su departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco del Día de la Lealtad Peronista, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente desde su domicilio en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. A través de un mensaje de audio de casi 15 minutos, la exvice fue la gran protagonista de la jornada en la que miles de militantes se movilizaron en caravana hacia Constitución para expresar su apoyo.

Lee además
dia de la lealtad: el peronismo marcha frente a la casa de cristina kirchner
Convocatoria

Día de la Lealtad: El peronismo marcha frente a la casa de Cristina Kirchner
javier milei reivindico al triunfo de urquiza sobre el tirano rosas, y hablo de la barbarie comunista del kirchnerismo
Campaña

Javier Milei reivindicó al triunfo de Urquiza sobre "el tirano Rosas", y habló de la "barbarie comunista del kirchnerismo"

Acompañada simbólicamente por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien también tomó la palabra ante la militancia, Cristina lanzó duras críticas al Gobierno de Javier Milei, al acuerdo con Donald Trump y al equipo económico encabezado por Luis Caputo.

Hace 80 años era Braden o Perón, ahora es Bessent o Perón”, dijo la exmandataria en alusión al financista estadounidense Scott Bessent, uno de los principales aliados internacionales del Presidente. Y remató con una frase que resonó fuerte entre los presentes: “El 26 es Milei o Argentina”, en referencia a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Críticas a Milei, Caputo y al acuerdo con Washington

En su mensaje, Cristina apuntó contra la política económica y los vínculos del Gobierno con Estados Unidos. “Hoy vemos que festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, pero no: lo que el Tesoro de los Estados Unidos está comprando es tiempo, tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron”, sostuvo.

Y añadió: “Ayer nos querían imponer un modelo desde la embajada; hoy ya lo hacen directamente desde el Despacho Oval en Washington. Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el libreto siempre es el mismo: disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale sus recursos naturales”.

“El Gobierno tiene el voto de los que fugan”

Con tono encendido, la exvicepresidenta ironizó sobre el apoyo internacional a Milei y al Fondo Monetario Internacional: “Milei ya tiene el voto de Kristalina Georgieva, aunque no sepamos en qué mesa le toca votar. Tiene el voto del embajador Peter Lamelas, que dice que yo tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessent. Pero lo que ya no tiene es el voto de los trabajadores que no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes sin oportunidades y de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad”.

En otro tramo de su discurso, Cristina recordó el 17 de octubre de 1945 y trazó un paralelismo con la actualidad:

“Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo. Nació algo más que un movimiento político: nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista”.

Tras la difusión del audio, Cristina salió al balcón para saludar a los militantes que se habían concentrado desde temprano. La jornada culminó entre cánticos, banderas y el mensaje que marcó el tono del día: "Hoy es Bessent o Perón”.

Temas
Seguí leyendo

Tensión entre militantes de distintas fuerzas en el acto de Javier Milei en el conurbano

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

Tasas por las nubes: El descubierto bancario trepó al 190%

En San Juan buscan la ampliación con 60 camas para Salud Mental

La Libertad Avanza cerrará su campaña nacional en Rosario

Sin precisiones, Estados Unidos vuelve a dar señales de apoyo a Javier Milei

Karen Reichardt cambió la "enfermedad mental" para los votantes opositores por el "chip cultural"

Fuimos al super con Mauricio Núñez, candidato del FIT: qué compra para una semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, y el nuevo embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas
Campaña

Sin precisiones, Estados Unidos vuelve a dar señales de apoyo a Javier Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Se entregó el Gabriel Orostizaga, el 8vo sospechoso por el crimen de Emir Barboza.
Este viernes

Crimen de Emir Barboza: se entregó el octavo sospechoso

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado sobre su accionar tras el caso del alumno que ingresó con un arma de aire comprido a un colegio y otro hecho similar.
Comunicado

Alumno con un arma en una famosa escuela privada de San Juan: qué dijo el Ministerio de Educación

Te Puede Interesar

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas
Primicia de Tiempo

Conmoción en Chimbas: identificaron al hombre asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada
Justicia

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Cuatro opciones de películas sobre madres, para ver este fin de semana. video
Tiempo para Ver

Cuatro excelentes películas de distintos géneros en las que las madres son protagonistas

Atrapan a Pimiento por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa
Allanamiento

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa