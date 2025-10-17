Día de la Lealtad: El peronismo marcha frente a la casa de Cristina Kirchner

A 80 años del histórico 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores colmaron la Plaza de Mayo para exigir la liberación de Juan Domingo Perón , el peronismo vuelve a las calles. Esta vez, el punto de encuentro no es la Casa Rosada, sino el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, barrio de Constitución. Allí, desde temprano, un centenar de personas ya entonaba cánticos y desplegaba banderas con la consigna: “Liberamos a Perón, liberemos a Cristina”.

La convocatoria partió del PJ Nacional bajo el lema “Leales de Corazón”, con tres puntos de concentración en la Ciudad de Buenos Aires: Retiro, Once y Constitución . A las 16, las columnas comenzarán a marchar hacia la vivienda de la expresidenta, donde se espera el acto central del Día de la Lealtad peronista a las 17.

Reclamos, memoria y esperanza

“Pedimos por la liberación de Cristina, que está presa injustamente. Además reclamamos que los cipayos que manejan el país, dejen de venderlo”, dijo una militante desde la puerta del edificio de Constitución a móviles periodísticos. Otro grupo sostuvo que “Argentina sufre este gobierno, y este es un momento para recordar lo que realmente es la justicia social, hoy que no existe”.

“Para nosotros es un día de felicidad --expresó un referente sindical--. Recordamos el 17 de octubre de hace 80 años y reivindicamos las nuevas generaciones. Queremos que Cristina tenga su propio 17 de octubre, porque sabemos que es inocente”.

El peronismo, otra vez en las calles

Los organizadores del PJ señalaron que “ochenta años después, el movimiento vuelve a convocar al pueblo frente a una realidad que repite viejos ataques: recortes laborales, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la educación y la salud pública”.