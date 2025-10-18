sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Federico Sturzenegger sobre la minería: "Vamos a empezar a explotar los recursos mineros"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado expuso esta idea y otras en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
federico sturzenegger vendra a san juan a respaldar a los candidatos de la libertad avanza
Visita

Federico Sturzenegger vendrá a San Juan a respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza
un 17 de octubre pre elecciones en rawson con abrazos imprevistos y la vuelta de la marcha peronista
Acto oficial

Un 17 de octubre pre elecciones en Rawson con abrazos imprevistos y la vuelta de la marcha peronista

El funcionario aseguró que, en el mediano plazo, Argentina será uno de los países con la energía más barata del mundo, lo que le otorgará una ventaja competitiva clave frente a otras economías. En esa línea, planteó la existencia de un “círculo virtuoso” entre energía e industria, que podría potenciar el desarrollo productivo nacional.

Sturzenegger también se refirió a otro circuito de crecimiento vinculado a la “minería y el transporte”, destacando que el país tiene un enorme potencial por desarrollar. “Si Argentina tiene equilibrio fiscal y derecho de propiedad, van a venir las inversiones mineras”, sostuvo. Para graficar el contraste regional, comparó las exportaciones argentinas con las de su país vecino: “Chile exporta por 50.000 millones de dólares en productos mineros y Argentina solo por 4.000 millones”.

En un tono más coloquial, el ministro planteó dos hipótesis para explicar esta diferencia: “Cuando Dios creó los Andes dijo: ‘acá está el límite, pongo todo el cobre y el oro de un lado y nada del otro’. Esa sería la hipótesis uno. Hipótesis dos: somos unos pelotudos. La hipótesis dos es la que va. Entonces estamos dejando de ser tan pelotudos y vamos a empezar a explotar los recursos mineros”, afirmó, despertando risas entre los presentes.

Sturzenegger adelantó que el desarrollo minero estará acompañado por una fuerte reconversión del sistema de transporte, impulsada por inversiones privadas. “De acá a un año vamos a estar viendo inversiones privadas en transporte. Se va a poner en orden toda la red ferroviaria y, por supuesto, el tren que va entre Capital Federal y Neuquén”, adelantó. Según dijo, ese corredor será clave para las economías regionales y para las empresas energéticas.

En ese sentido, sintetizó su planteo con una fórmula: “Círculo virtuoso: derecho de propiedad, inversiones mineras, reconversión del transporte, economías regionales”.

Por último, el ministro abordó el tema del transporte de carga y destacó la habilitación de los bitrenes, una herramienta largamente reclamada por el sector. Explicó que, anteriormente, solo algunas provincias los permitían, mientras que ahora podrán circular en casi todo el país, salvo en casos técnicos puntuales. Según sus estimaciones, esta medida podría reducir los costos logísticos entre un 30% y 40%, y se complementa con otras reformas como la autorización de neumáticos chilenos para el transporte minero.

Fuente: El Pregón Minero

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei reivindicó al triunfo de Urquiza sobre "el tirano Rosas", y habló de la "barbarie comunista del kirchnerismo"

Tensión entre militantes de distintas fuerzas en el acto de Javier Milei en el conurbano

Según un informe nacional, ningún cortista de San Juan mostró su declaración jurada

Tasas por las nubes: El descubierto bancario trepó al 190%

En San Juan buscan la ampliación con 60 camas para Salud Mental

El mensaje de Cristina Kirchner, a 80 años del 17 de octubre de 1945: "Hoy es Bessent o Perón"

La Libertad Avanza cerrará su campaña nacional en Rosario

Sin precisiones, Estados Unidos vuelve a dar señales de apoyo a Javier Milei

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Te Puede Interesar

Andropausia, la menopausia masculina que les llega a todos los hombres después de los 45 años
Salud y bienestar

Andropausia, la "menopausia masculina" que les llega a todos los hombres después de los 45 años

Por Celeste Roco Navea
Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama
Capiral

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina