sábado 18 de octubre 2025

Video

"Pará, pará, falto yo": Lucas Ceballos regresó a Sportivo Desamparados

El club sanjuanino anunció el regreso del histórico jugador con un video en el que se presenta al plantel que competirá desde este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
662743jpg

Lucas Ceballos, figura histórica de Sportivo Desamparados, regresó al club que lo vio nacer. La institución lo anunció a través de un video oficial en el que se presenta al plantel que participará del Regional Amateur.

El último partido de Ceballos con el Víbora había sido el 9 de febrero en Pergamino, fecha en la que el equipo quedó a las puertas del ascenso.

En el video de presentación del plantel, Ceballos aparece con su característica simpatía y dice: “Pará, pará, falto yo”, antes de sumarse al resto de los futbolistas, generando entusiasmo entre los hinchas que celebran su regreso.

El regreso de Ceballos no solo fortalece al equipo desde lo futbolístico, sino que también le aporta liderazgo y experiencia a un plantel que buscará destacarse en el Regional Amateur.

