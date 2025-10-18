sábado 18 de octubre 2025

Campaña

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos

En la mañana de este sábado, los equipos de campaña de Fuerza San Juan y Por San Juan coincidieron en la peatonal mientras realizaban actividades de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cuenta regresiva rumbo a las elecciones del 26 de octubre se vive con intensidad en San Juan, y este sábado la campaña tuvo un episodio curioso en el corazón de la ciudad: un cruce de candidatos en la peatonal sanjuanina que dejó postales de abrazos, sonrisas y cordialidad política.

El candidato en primer término por Fuerza San Juan, Cristian Andino, realizaba una actividad con motivo del Día de la Madre, entregando presentes a las mujeres que transitaban por el centro. En medio de esa recorrida, se cruzó con la candidata en segundo término por Por San Juan, Laura Palma, y con el candidato en tercer término de ese mismo frente, Federico Rizo, quienes también se encontraban recorriendo la zona en el marco de su campaña.

El encuentro no pasó desapercibido. Según se observa en las imágenes, los candidatos intercambiaron saludos, abrazos y gestos de respeto, dejando una postal poco frecuente en tiempos de competencia electoral.

También estuvo presente la intendente de la Capital, Susana Laciar, quien acompañaba a los candidatos de Por San Juan en sus actividades. La jefa comunal saludó a Andino y compartió unos minutos de charla con ambos equipos de campaña.

