Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos

La cuenta regresiva rumbo a las elecciones del 26 de octubre se vive con intensidad en San Juan, y este sábado la campaña tuvo un episodio curioso en el corazón de la ciudad: un cruce de candidatos en la peatonal sanjuanina que dejó postales de abrazos, sonrisas y cordialidad política.

El candidato en primer término por Fuerza San Juan, Cristian Andino , realizaba una actividad con motivo del Día de la Madre , entregando presentes a las mujeres que transitaban por el centro. En medio de esa recorrida, se cruzó con la candidata en segundo término por Por San Juan, Laura Palma , y con el candidato en tercer término de ese mismo frente, Federico Rizo , quienes también se encontraban recorriendo la zona en el marco de su campaña.

El encuentro no pasó desapercibido. Según se observa en las imágenes, los candidatos intercambiaron saludos, abrazos y gestos de respeto, dejando una postal poco frecuente en tiempos de competencia electoral.

También estuvo presente la intendente de la Capital, Susana Laciar, quien acompañaba a los candidatos de Por San Juan en sus actividades. La jefa comunal saludó a Andino y compartió unos minutos de charla con ambos equipos de campaña.

