lunes 13 de octubre 2025

Paren en Off

Pedro Rodríguez, el candidato caucetero de Provincias Unidas nos muestra su casa: trofeos de tiro, libros y mascotas

Paren en Off se fue hasta el barrio Área 1 en Caucete, para un house tour imperdible con Pedro Rodríguez, el candidato en tercer términio de la lista que encabeza Emilio Baistrocchi. El Comisario Mayor retirado nos mostró un poco de su paso por las fuerzas y sus hobbies, presentes en cada rincó de su hogar. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-13 at 10.41.09

Las casas de los candidatos a diputados nacionales de la provincia no paran de sorprendernos y esta vez fue el turno de Pedro Rodríguez, quien ocupa el tercer lugar en la lista de Provincias Unidas, del ex intendente capitalino, Emilio Baistrocchi.

Rodríguez vive en el barrio Área 1, de Caucete, en la casa de sus padres donde pasa parte del tiempo junto a su perro, un callejerito rescatado hace más de diez años que se llama Rocky. Con Paren en Off, fuimos a conocerla.

Esta es la primera vez que el ex Policía participa de una lista electoral y contó que conoció a Emilio Baistrocchi cuando él aún era Policía y el político ocupaba el cargo de Ministro de Gobierno. La propuesta de Provincias Unidas convenció a Rodríguez y así decidió participar.

La casa del candidato está repleta de trofeos de tiro y de hockey sobre patines, dos de sus pasiones que aún al día de hoy conserva a pesar de haberse retirado de las fuerzas de seguridad. "He sido presidente de varias instituciones deportivas como la Federación Sanjuanina de Patín, el Consejo Directivo y el Colegio Nacional de Árbitros", contó.

Mirá el video completo para conocer más sobre el día a día de Pedro Rodríguez:

