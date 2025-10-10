Gloria Cimino nos muestra la intimidad de su hogar: su amor por las plantas, el rescate de animales y las manualidades

Paren en Off se metió a la casa de Gloria Cimino, la candidata a diputada nacional en segundo término por el Frente de Izquierda. La dirigente política nos recibió en su hogar de Rawson, una casa que recibió del Instituto Provincial de la Vivienda hace años y en la que convive con su nieto y su hija.

Cimino se confesó amante de las plantas y, de hecho, es lo primero que uno ve al llegar a su hogar: muchas plantas de exterior son la puerta de entrada a la cotidianeidad de Gloria, amante de las mascotas y las manualidades.

En su día a día, la histórica dirigente de la Izquierda en San Juan, convive con perros y gatos, todos rescatados de la calle y, aunque reconoce que le gustaría poder hacer más por los callejeritos y no puede, tiene varios amigos de cuatro patas dando vueltas por el jardín, el living y el garage.

Gloria, también nos contó su habilidad para las manualidades y para reciclar absolutamente todo lo que se rompe. Desde una silla hecha con una ventana que se rompió hasta una lámpara de techo, todo es susceptible de ser remodelado y convertido en algo más para la política.

Mirá el house tour de Gloria Cimino en el siguiente video: