viernes 10 de octubre 2025

Obra pública

Rivadavia comenzó una histórica obra de pavimentación en Villa Chacabuco

Los trabajos incluyen la renovación integral de las calles y mejoras en la infraestructura, con el objetivo de favorecer la conectividad y el desarrollo del barrio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de más de seis décadas de espera, comenzaron los trabajos de pavimentación en Villa Chacabuco, en la zona de Marquesado. Se trata de una obra largamente anhelada por los vecinos, que durante años reclamaron por mejoras en la infraestructura vial del barrio.

La intervención, financiada con recursos municipales, busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, además de aportar mayor seguridad para quienes transitan por la zona.

Los trabajos contemplan la colocación de nueva carpeta asfáltica y obras complementarias que permitirán optimizar el drenaje pluvial y revalorizar el entorno urbano.

