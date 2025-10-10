Rivadavia comenzó una histórica obra de pavimentación en Villa Chacabuco

Después de más de seis décadas de espera, comenzaron los trabajos de pavimentación en Villa Chacabuco, en la zona de Marquesado. Se trata de una obra largamente anhelada por los vecinos, que durante años reclamaron por mejoras en la infraestructura vial del barrio.
La intervención, financiada con recursos municipales, busca mejorar la circulación vehicular y peatonal, además de aportar mayor seguridad para quienes transitan por la zona.
Los trabajos contemplan la colocación de nueva carpeta asfáltica y obras complementarias que permitirán optimizar el drenaje pluvial y revalorizar el entorno urbano.