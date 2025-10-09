jueves 9 de octubre 2025

Swap

El apoyo de Estados Unidos a Javier Milei también se sintió en el Riesgo País

El riesgo país, índice elaborado por el banco de inversión JP Morgan acusó un descenso del 15%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El riesgo país registró una fuerte baja del 15,72% y se ubicó en 902 puntos básicos, luego del anuncio del acuerdo de swap de divisas entre Estados Unidos y la Argentina por USD 20.000 millones. La reacción del mercado fue inmediata: los bonos soberanos mostraron una mejora generalizada y la percepción de riesgo financiero disminuyó de manera significativa, tras semanas de marcada volatilidad.

El índice, que mide la diferencia que pagan los bonos argentinos frente a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, retrocedió desde un nivel equivalente al 15,72% de prima exigida por los inversores, lo que refleja una mejora en la confianza respecto a la sostenibilidad de la deuda soberana. La caída del riesgo país se interpretó como una respuesta directa al respaldo de Washington, que se comprometió a comprar pesos argentinos y a acompañar el proceso de estabilización de la economía local.

El acuerdo firmado por el Tesoro estadounidense y el Banco Central de la República Argentina establece un intercambio de divisas que le permitirá al país disponer de hasta USD 20.000 millones para reforzar su posición de reservas. Además, el Tesoro norteamericano anticipó que está dispuesto a adoptar medidas excepcionales para estabilizar los mercados financieros, lo que fue interpretado como un respaldo explícito a la política económica implementada por el Gobierno argentino.

La baja del riesgo país es también un reflejo del impacto que generó el pronunciamiento del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien destacó que el liderazgo del presidente Donald Trump busca fortalecer a los aliados estratégicos que promuevan el libre comercio y la inversión estadounidense. En su mensaje, Bessent valoró las reformas estructurales impulsadas por el presidente Javier Milei, el orden fiscal alcanzado por el ministro Luis Caputo y la cooperación con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Para los mercados, el descenso del riesgo país no solo expresa una mejora en la percepción sobre la capacidad de pago del Estado argentino, sino también una reducción de la incertidumbre política y cambiaria. En términos técnicos, implica que los bonos locales deben ofrecer un rendimiento menor para atraer compradores, lo que reduce el costo de financiamiento futuro y puede facilitar nuevas emisiones en el mediano plazo.

