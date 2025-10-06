JP Morgan dejará de medir el riesgo país de Argentina en tiempo real

El banco de inversión JP Morgan decidió excluir a los bonos soberanos de la Argentina de su emblemático índice EMBI+, el indicador más seguido por los mercados para medir la evolución del riesgo país de las economías emergentes.

Desde su domicilio Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei por la suba del dólar y el Riesgo País: qué le dedicó

La medida, que el banco tomó sin realizar ningún anuncio formal ni detallar los motivos, implica un cambio relevante: desde ahora el riesgo país argentino ya no se actualizará en tiempo real, sino una vez al día.

El cambio de JP Morgan impacta en cómo se actualiza el riesgo país

Según confirmaron fuentes del mercado, desde el 30 de septiembre se interrumpieron las actualizaciones del subíndice EMBI+ Argentina. En su lugar, la deuda local pasó a integrarse en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), un índice más amplio y con criterios de inclusión más flexibles.

"No hay que mirar más EMBI+", señaló una fuente del mercado al respecto. Otra voz con conocimiento de los procesos internos del banco detalló que la modificación se concretó durante el rebalanceo de fin de septiembre, una práctica habitual que ajusta la composición de los índices según sus reglas internas.

La salida de los bonos argentinos del EMBI+ también fue ratificada por el servicio de información financiera LSEG, proveedor global de datos de mercado. En una comunicación oficial, la compañía informó que ya no recibe datos del instrumento "Argentina EMBI+ Realtime JPM" después del 30 de septiembre de 2025.

"Después de la remoción de Argentina del índice EMBI+ como parte del rebalanceo de fin de mes de septiembre, la fuente dejó de contribuir con datos para el instrumento consultado", fue la respuesta transmitida por la mesa de ayuda de LSEG.

Aunque JP Morgan evitó hacer comentarios públicos, fuentes cercanas a la entidad indicaron que la medida estaría relacionada con un punto técnico: los bonos argentinos fueron emitidos en septiembre de 2020, tras la última reestructuración de deuda, y no cumplen con el requisito de antigüedad menor a cinco años que exige el EMBI+ para mantener su validez dentro del índice.

Qué cambia para el cálculo del riesgo país

Hasta ahora, el riesgo país argentino se movía minuto a minuto, reflejando las variaciones de los precios de los bonos en tiempo real. Pero con el pasaje al EMBIGD, los inversores solo dispondrán de una actualización diaria, correspondiente al cierre de la jornada anterior.

En otras palabras, el dato que tradicionalmente marcaba el pulso inmediato del mercado argentino ahora tendrá una frecuencia mucho menor.

El EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) era el índice más riguroso de la familia creada por JP Morgan. Solo admitía bonos soberanos emitidos bajo legislación extranjera, exigía un mínimo de u$s1.500 millones en circulación por cada bono y un stock total de al menos u$s10.000 millones por país dentro del universo EMBI Global. Además, imponía condiciones de liquidez y tamaño muy estrictas, y excluía títulos provinciales, municipales o cuasi-soberanos.

Por el contrario, el EMBI Global y su versión Diversified son más amplios. Aceptan tanto bonos soberanos como cuasi-soberanos y establecen un umbral de u$s500 millones por emisión. En el caso del EMBIGD, se añaden límites de ponderación por país para evitar que un solo emisor tenga demasiado peso dentro del índice, lo que permite una mayor diversificación geográfica.

Estas reglas y diferencias están documentadas en los manuales oficiales de JP Morgan y son seguidas por miles de inversores institucionales en todo el mundo.

Los indicadores de la familia EMBI sirven como referencia para fondos de inversión y ETFs (exchange traded funds) que replican su composición. Es decir, en lugar de comprar bonos individuales, los inversores pueden optar por un fondo que invierte según el índice, lo que lo convierte en una herramienta central para medir el apetito global por deuda emergente.

El riesgo país -la diferencia entre el rendimiento de un bono argentino y uno del Tesoro de Estados Unidos- se calcula precisamente a partir de estos índices. Por ejemplo, si un título argentino rinde 12% anual y uno del Tesoro norteamericano ofrece 4%, el diferencial es de 800 puntos básicos, equivalente a 8 puntos porcentuales. Ese es el número que los mercados siguen a diario y que, hasta ahora, provenía del EMBI+.

De aquí en adelante, el dato de referencia será el EMBIGD, con una sola medición diaria y sin las actualizaciones minuto a minuto que caracterizaban al anterior.