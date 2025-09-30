El Riesgo País, por arriba de los 1.200 puntos

En medio de una profunda incertidumbre financiera y a solo 17 ruedas operativas de las cruciales elecciones legislativas, los mercados argentinos vivieron otra jornada de fuertes caídas, destacándose el marcado incremento del Riesgo País y el derrumbe generalizado de los activos bursátiles.

El índice de Riesgo País elaborado por JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y las emisiones emergentes similares, ascendió 113 unidades, ubicándose en los 1.228 puntos básicos . Este valor supera el umbral de los 1.200 puntos básicos.

El mercado ignora el respaldo de Estados Unidos

La pronunciada caída de los activos se registra pese al reciente apoyo financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EEUU.

Tras el anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la semana anterior se había acumulado un fuerte rebote en bonos y acciones. Sin embargo, los títulos y los papeles descontaron gran parte de ese repunte. De hecho, el índice S&P Merval sostiene, no obstante, una mejora del 6,9% respecto al viernes previo a los anuncios de Bessent.

Las acciones argentinas negociadas en el exterior, junto con los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales), cayeron por cuarta rueda consecutiva.

Las caídas se reflejaron de manera contundente en Wall Street, donde los ADR de compañías argentinas terminaron con mayoría de pérdidas. Entre los retrocesos más destacados se encuentran:

Banco Supervielle , con pérdidas de -7,7% o 7,2%.

, con pérdidas de -7,7% o 7,2%. Mercado Libre , cayendo -6,8% o 6,6%.

, cayendo -6,8% o 6,6%. Grupo Galicia , con una baja del -6%.

, con una baja del -6%. BBVA (-6,6%) y Banco Macro (-5,4%) también mostraron retrocesos significativos.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 1,1%. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumuló un fuerte descenso del 13,3% desde el jueves 25, mientras que a nivel general, el S&P Merval retrocedió 4% en dólares.

La renta fija no fue ajena a la crisis: los bonos soberanos en dólares promediaron una pérdida del 4,4%. Las caídas alcanzaron hasta el 6,9%, con el Bonar 2035 (AL35) a la cabeza, seguido por el Bonar 2038 (AE38) con un -6,6%. A lo largo de todo septiembre, los títulos públicos en dólares acumularon un desplome de más del 14 por ciento.

El foco del mercado en estos días se mantiene en la dinámica política de la cuenta regresiva electoral y en las recientes restricciones cambiarias dispuestas por el BCRA. El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que la atención se centra en cuánto logra adquirir el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las recientes restricciones impuestas sobre operaciones de arbitraje.