martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El Riesgo País, por arriba de los 1.200 puntos

Mientras sube el índice de la sobretasa para Argentina, las acciones de empresas locales cayeron hasta el 7%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de una profunda incertidumbre financiera y a solo 17 ruedas operativas de las cruciales elecciones legislativas, los mercados argentinos vivieron otra jornada de fuertes caídas, destacándose el marcado incremento del Riesgo País y el derrumbe generalizado de los activos bursátiles.

Lee además
Las acciones argentinas cotizan a la baja en Wall Street.
Mercados

Suben las acciones, pero caen los bonos y el riesgo país vuelve a superar los 1.000 puntos
Los bonos y acciones argentinas están en caída en Wall Street.
Mercados

Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el Riesgo País se acerca a 1.100 puntos

El índice de Riesgo País elaborado por JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno entre los bonos del Tesoro de los EEUU y las emisiones emergentes similares, ascendió 113 unidades, ubicándose en los 1.228 puntos básicos. Este valor supera el umbral de los 1.200 puntos básicos.

El mercado ignora el respaldo de Estados Unidos

La pronunciada caída de los activos se registra pese al reciente apoyo financiero a la Argentina comprometido por el gobierno de los EEUU.

Tras el anuncio del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la semana anterior se había acumulado un fuerte rebote en bonos y acciones. Sin embargo, los títulos y los papeles descontaron gran parte de ese repunte. De hecho, el índice S&P Merval sostiene, no obstante, una mejora del 6,9% respecto al viernes previo a los anuncios de Bessent.

Las acciones argentinas negociadas en el exterior, junto con los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales), cayeron por cuarta rueda consecutiva.

Las caídas se reflejaron de manera contundente en Wall Street, donde los ADR de compañías argentinas terminaron con mayoría de pérdidas. Entre los retrocesos más destacados se encuentran:

  • Banco Supervielle, con pérdidas de -7,7% o 7,2%.
  • Mercado Libre, cayendo -6,8% o 6,6%.
  • Grupo Galicia, con una baja del -6%.
  • BBVA (-6,6%) y Banco Macro (-5,4%) también mostraron retrocesos significativos.

En el mercado local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 1,1%. Medido en dólares, el panel de acciones líderes acumuló un fuerte descenso del 13,3% desde el jueves 25, mientras que a nivel general, el S&P Merval retrocedió 4% en dólares.

La renta fija no fue ajena a la crisis: los bonos soberanos en dólares promediaron una pérdida del 4,4%. Las caídas alcanzaron hasta el 6,9%, con el Bonar 2035 (AL35) a la cabeza, seguido por el Bonar 2038 (AE38) con un -6,6%. A lo largo de todo septiembre, los títulos públicos en dólares acumularon un desplome de más del 14 por ciento.

El foco del mercado en estos días se mantiene en la dinámica política de la cuenta regresiva electoral y en las recientes restricciones cambiarias dispuestas por el BCRA. El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, destacó que la atención se centra en cuánto logra adquirir el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las recientes restricciones impuestas sobre operaciones de arbitraje.

Seguí leyendo

Billeteras virtuales suspendieron la venta de dólar oficial

Presentaron un proyecto para echar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Orrego inauguró obras clave para los vecinos y entregó computadoras a maestros y estudiantes de Valle Fértil

La reforma de ley de DNU ya tiene dictamen y Diputados podría sancionarla

Causa GNC: condenaron a 4 años de prisión a Julio De Vido

Consejo de la Magistratura: los entretelones de la reunión fallida para decidir la reñida terna de Fiscal General

Fuerte mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas: "Podridos de elegir entre Cristina y Milei"

ATSA denuncia despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Miembros del Consejo de la Magistratura en una de las entrevistas a candidatos a un cargo judicial. En la foto falta Valeria Torres.
Cargo picante

La selección de la terna para Fiscal General en San Juan se hace esperar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Te Puede Interesar

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei video
Paren las Rotativas

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan prisión preventiva para los miembros de la banda dedicada a robar aires acondicionados
Al Penal de Chimbas

Dictan prisión preventiva para los miembros de la banda dedicada a robar aires acondicionados

El Consejo de la Magistratura de San Juan con sus cinco integrantes. 
Declaraciones

Consejo de la Magistratura: los entretelones de la reunión fallida para decidir la reñida terna de Fiscal General

Vecinos de Guandacol, en La Rioja; cortaron el acceso al emprendimiento sanjuanino Vicuña para pedir trabajo. 
Reclamo en La Rioja

Pobladores de Guandacol cortaron el acceso a Vicuña para exigir trabajo en la minería

Orrego inauguró obras clave para los vecinos y entregó computadoras a maestros y estudiantes de Valle Fértil
Política

Orrego inauguró obras clave para los vecinos y entregó computadoras a maestros y estudiantes de Valle Fértil