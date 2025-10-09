jueves 9 de octubre 2025

Euforia

Los mercados celebraron el swap con Estados Unidos con fuerte suba de acciones

El mercado volvió a mostrarse muy optimista luego de que se confirmara el swap por u$s20.000 millones con Estados Unidos y que Washington interviniera en el mercado cambiario doméstico.

Por Guido Berrini
image

En el marco del regreso del ministro de Economía, Luis Caputo, de su viaje a Washington este viernes, y tras un nuevo contundente respaldo de Scott Bessent, los bonos en dólares saltaron hasta 9,3% y las acciones argentinas aceleraron sus ganancias, que llegaron hasta un 27,3% en el caso de los ADRs. El secretario del Tesoro de EEUU confirmó un swap por u$s20.000 millones y que su cartera intervino en el mercado cambiario doméstico, a la vez que defendió la sostenibilidad del esquema cambiario.

Bessent dijo que Argentina "enfrenta un momento de grave iliquidez" y que "la comunidad internacional, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), apoya unánimemente al país y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez". En ese sentido, confirmó que hoy el Tesoro estadounidense compró pesos argentinos.

"Si bien creemos que la volatilidad en la que estamos inmersos es la nueva normalidad (por lo menos hasta las elecciones legislativas), entendemos que la suba de hoy sí tiene un justificativo y radica en la venta de dólares por parte del Tesoro americano a través del Banco Santander", expresó en diálogo con Ámbito el asesor financiero del Grupo SBS, Ignacio Murua.

Además, el referente económico de Donald Trump aseguró que EEUU está decidido a apoyar firmemente a sus aliados y que "líderes empresariales estadounidenses están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina, gracias al liderazgo de Javier Milei". Además, destacó que "las políticas argentinas, cuando se basan en la disciplina fiscal, son sólidas" y que las "bandas cambiarias siguen siendo adecuadas para su propósito".

Nicolás Cappella, analista de IEB, señaló que "una intervención directa del Tesoro de EEUU hace que el esquema de bandas sea totalmente sostenible" y que "la gran pregunta ahora será en donde aparece la demanda de dólar oficial". "Tengan en cuenta que el mercado estaba sobre dolarizado y encima se sumó un vendedor con poder de fuego infinito (ya que puede imprimir dólares). Veremos cómo se desarrollan las próximas ruedas, pero no descartaría que el mercado empiece a preguntarse en las próximas ruedas, en qué nivel el tesoro argentino recomprará los dólares que vendió en $1.425", profundizó.

"Lo que está impulsando al mercado hoy es precisamente la expectativa de un apoyo por parte de EEUU a Argentina luego de las declaraciones contundentes de Bessent, el Secretario del Tesoro, y de Kristalina Georgieva, la directora del FMI, y luego del viaje del equipo económico a Washington", planteó el economista de Cohen, Francisco Speroni.

Argumentó que "con el respaldo de EEUU, una parte de esas necesidades podría financiarse vía cuenta financiera, lo que alivia las tensiones inmediatas, brinda mayor certidumbre respecto a los pagos y permite encarar las elecciones con mayor tranquilidad". En este sentido, agregó que "el riesgo político seguiría presente, pero ya no impactaría sobre un mercado tan frágil.

En consonancia, previo a las palabras de Bessent, la economista de Schweber, Melina Eidner, argumentó que "por la magnitud de las subas, pareciera que es 100% expectativa del acuerdo". Y comentó que "se especula que podría haber algún tipo de anuncio el próximo martes 14, cuando Milei se reúna con Trump en la Casa Blanca".

El analista financiero Gustavo Ber planteó que "en medio de una creciente expectativa, y múltiples especulaciones, es que los activos domésticos impulsan importantes mejoras a la espera de las definiciones y precisiones de la asistencia financiera de EE.UU. que se anticipa podría estar llegando en cualquier momento".

Las acciones argentinas en Wall Street se dispararon

Los ADRs escalaron hasta 26,9% en Wall Street de la mano del sector bancario: Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia (+21,7%) y Banco Macro (+17,5%). "Un indicio de que el mercado está poniendo en precios que se viene un acuerdo es que la suba en ADRs se da con mayor impacto en los bancos, y suelen ser los primeros en recibir flujo ante este tipo de eventos", argumentó Speroni.

En el panel líder, el S&P Merval en dólares trepó 10,9% y alcanzó los 1.307,30 puntos, su segundo valor más alto en el último mes. Mientras que, en pesos, escaló 5,8% a 1.924.930,02 puntos.

Algunas de las acciones más destacadas en la plaza local fueron: Metrogas (+17,1%), BYMA (+16,6%) y Supervielle (+16,3%).

Cabe recordar que el viernes es feriado en Argentina y el lunes es feriado en EEUU, por lo que el último día de volumen fuerte se dio hoy, tanto en los bonos como en el dólar y previo a la reunión de Milei con Donald Trump en la Casa Blanca.

Bonos y el riesgo país

En tanto, los bonos escalaron hasta 8,1% de la mano del Bonar 2030. Lo escoltaron el Bonar 2035 (+7,8% y el Global 2035 (+7,2%). Así, se prevé que el riesgo país puede haber perforado los 1.000 puntos básicos, un dato que no se conocerá hoy, ya que los inversores no cuentan con información en tiempo real del riesgo país argentino.

En el segmento en pesos, la curva CER subió 6%, en promedio, y los títulos a tasa fija en torno a 5%, lo cual es "muchísimo" para un activo en moneda local, según dijeron fuentes del mercado.

