jueves 9 de octubre 2025

Expertos

Para los analistas, el swap de Estados Unidos despeja "al menos de corto plazo la incertidumbre"

Argentina selló una cuerdo de swap de monedas con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares.

Por Guido Berrini
image

La confirmación del swap de Estados Unidos con Argentina por US$20.000 millones descomprime el frente financiero y da estabilidad previo a las elecciones, aunque faltan detalles sobre el acuerdo alcanzado por el Gobierno, analizaron hoy economistas.

en busca de fondos frescos, el ministro caputo se queda en estados unidos
Deuda

En busca de fondos frescos, el ministro Caputo se queda en Estados Unidos
el tesoro estadounidense inyecta dolares en el mercado cambiario argentino y sello un swap por us$20.000 millones
Reunión

El Tesoro estadounidense inyecta dólares en el mercado cambiario argentino y selló un swap por US$20.000 millones

Esta tarde, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el swap con la Argentina por US$20.000 millones, y anunció que ya se compraron pesos argentinos a través del banco Santander, luego de haber mantenido reuniones con el ministro de Economía Luis Caputo.

Sebastián Menescaldi, director asociado en EcoGo, dijo que "la noticia de hoy de la compra de pesos por parte del Tesoro de Estados Unidos y el tuit de Bessent le dan a los activos de Argentina, le empiezan a poner un piso en el valor, un piso muy importante respecto a los valores que teníamos hoy y empieza a despejar al menos de corto plazo la incertidumbre que había, sobre todo pensando que iba a tener que el Banco Central intervenir a vender dólares para sostener la banda".

"Hoy la banda va a estar asegurada en principio por la oferta del Tesoro de Estados Unidos, y algo parecido va a suceder con los precios de los bienes, con lo cual de corto plazo, esto descomprime mucho la situación financiera de acá la elección, habrá que ver qué pasa después de la elección, si hay algún compromiso a cambio de eso y qué implica, pero por lo pronto de corto plazo lo que te asegura es tener una estabilidad mucho mayor de la elección que se pensaba se podía llegar a perder", aseguró.

En tanto, el director de Research for Traders, Gustavo Neffa, dijo que "son muy buenas noticias; esto es un cambio rotundo" y que a partir del anuncio "lo que vimos fue una descompresión de riesgo muy grande. Los futuros bajaron cinco por ciento, el contado con Liqui, el MEP, bajaron cinco por ciento, el dólar oficial que había arrancado un 2% arriba terminó bajando, poquito, pero bajando".

"Los activos argentinos, sobre todo bancos, empezando a repuntar fuertemente, bonos en dólares también. Así que estimo mañana es feriado, pero estimo que la semana que viene continuará esta tendencia", consideró.

Dijo que "esto es una muy buena noticia, porque no sólo hay una intervención del Tesoro vía swap, que todavía no está instrumentado, sino que directamente está comprando pesos y vendiendo dólares en el mercado argentino, algo que no se había visto anteriormente, o al menos yo no recuerdo".

El economista Federico Dominguez dijo en la red social X que "nunca en la historia el U.S. Treasury vendió USD contra ARS. Confirmado también: swap por USD 20.000 MM. Ahora sí, ¿quién se anima a apostar contra la banda superior? Se viene el colapso de las tasas en pesos y del riesgo país. Esto es muy expansivo en términos de crédito y actividad".

En tanto, el economista Hernan Bergstein dijo a NA que el swap "es una ayuda de Estados Unidos; es notablemente un signo de confianza de Estados Unidos, un gran espaldarazo, una confirmación a todo el apoyo que venía diciendo el presidente Donald Trump, cristalizado en hechos".

"A tan poquito de la elección de de octubre, Estados Unidos juega fuertemente a favor de Milei, con la idea con la idea que le vaya bien en la en la elección, de poder continuar con las reformas que Javier propuso", afirmó y señaló que "hay una gran subida de de las acciones, porque el mundo financiero está de fiesta, está viendo una continuidad del modelo, por lo tanto, se celebra comprando acciones".

Acerca del impacto de esta medida, expresó: "Ojalá que ayude a levantar la situación económica del país. Por lo pronto, lo que vemos es que las pymes no están levantando, no está levantando el consumo, no están levantando los salarios, no están las inversiones que tanto estamos esperando".

"Si esto va a ser ese esa confianza que necesitábamos para que vengan todos los inversores extranjeros, no lo sé, sólo dios lo sabe. Será cuestión de esperar a ver cómo avanza", concluyó.

pista y judo, claves turisticas: calingasta lidera las reservas mientras el gran san juan se prepara para recibir miles de visitantes
Finde largo

Pista y judo, claves turísticas: Calingasta lidera las reservas mientras el Gran San Juan se prepara para recibir miles de visitantes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto
Rawson

Quién es la mujer que atropelló a una nena en Villa Hipódromo y a la que le destrozaron el auto

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave
Rawson

Atropelló a una nena en la Villa Hipódromo y la atacaron a pedradas: la menor está grave

Fernando Nicolás Moya (35) y Franco Maurín (32). Los dos miembros de La Banda del Pueblo Viejo detenidos. El primero fue beneficiado con la probation, el otro quedó imputado y con prisión domiciliaria.
Tribunales

Dos nuevos detenidos por el conflicto entre los bandos de la barra de San Martín: uno zafó con probation

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante
Insólito

Escena de lucha en Tribunales: una víctima trompeó al supuesto atacante

Tensión en Villa Hipódromo: El Achurero y Sprinfling se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal
Rawson

Tensión en Villa Hipódromo: "El Achurero" y "Sprinfling" se enfrentaron a los tiros por un conflicto vecinal

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida
Historias de vida

Gabriela Hernández, sanjuanina que convirtió su cáncer de mama en un mensaje de vida

Por Cecilia Corradetti
Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado
Antecedentes

Uno de los detenidos por el conflicto en la barra de San Martín tenía pedido de captura y quedó más complicado

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan
Vestigios electorales

Una sesión trabada, a pura discusión y casi sin proyectos: la campaña se trasladó a la Cámara de Diputados de San Juan

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete
In fraganti

Una mujer es buscada por el robo de un celular en un comercio de Caucete

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido